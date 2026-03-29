Автор: Гено Петров 13:50 / 29.03.2026

Пореден въпрос в телевизионната игра "Стани богат“ предизвика съмнения относно коректността си и отвори дебат по тема от конституционно значение.



Участникът бе изправен пред въпроса: "Кое от изброените длъжности е на представител на изпълнителната власт в България?“, с възможни отговори: депутат, министър, президент и кмет.



Участникът Самуил Петров отговори "министър" и продължи напред.



На пръв поглед въпросът изглежда стандартен, но при по-задълбочен анализ се оказва спорен.



Според Конституцията на Република България, държавната власт се разделя на три основни клона законодателна, изпълнителна и съдебна (чл. 8). В този контекст министърът безспорно принадлежи към изпълнителната власт, което го прави логичен "верен“ отговор.



Проблемът възниква при разглеждането на ролята на кмета. Често в публичното пространство се използва терминът "местна власт“, което създава впечатление за отделна категория извън трите основни власти. Въпреки това, подобен термин не фигурира в Конституцията като самостоятелен клон на властта.



Напротив - чл. 139, ал. 1 ясно постановява: "Орган на изпълнителната власт в общината е кметът. Той се избира от населението или от общинския съвет за срок от четири години по ред, определен със закон.



Това означава, че кметът не просто има административни функции на местно ниво, а е изрично дефиниран като част от изпълнителната власт. С други думи, той представлява нейно териториално проявление.



Допълнително объркване може да произтича от факта, че кметът се избира пряко от гражданите, за разлика от министрите, които са част от Министерския съвет, който е колективен орган на изпълнителната власт. Въпреки различния механизъм на легитимация, това не променя конституционния статут на кмета като изпълнителен орган.



Министърът, от своя страна, също е безспорен представител на изпълнителната власт като част от правителството и разпоредител с бюджетни средства.



Президентът заема по-особена позиция. Той не принадлежи пряко към нито един от трите класически клона, макар да има определени функции с изпълнителен характер.



В крайна сметка, въпросът допуска повече от един логически защитим отговор, което го прави проблематичен от гледна точка на еднозначността, изисквана в подобен тип игри. Ако се следва строго Конституцията, кметът не може да бъде изключен от изпълнителната власт.