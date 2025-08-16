ЗАРЕЖДАНЕ...
|Софи Маринова се раздава на хаус парти на морето
Попфолк емблемата видимо се забавлява на музиката, която не й е в репертоара.
Тя е на една маса с още известни попфолк изпълнители като Меди и Десита, облечена в леопардова рокля.
"Горе, горе, горе", крещи Маринова, видимо доволна от купона.
Повече вижте във видеото.
