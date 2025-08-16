© Софи Маринова танцува на хаус парти на известно заведение на морето. Това се вижда на клипчета, качени в TikTok.



Попфолк емблемата видимо се забавлява на музиката, която не й е в репертоара.



Тя е на една маса с още известни попфолк изпълнители като Меди и Десита, облечена в леопардова рокля.



"Горе, горе, горе", крещи Маринова, видимо доволна от купона.



Повече вижте във видеото.



