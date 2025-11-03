ЗАРЕЖДАНЕ...
|Собственик на заведение в Париж: Песен на Лили Иванова ме сдобрява с България
Тази музикална история започва с едно обикновено приятелство между българин и французин. И продължава с “Детелини" на Лили Иванова – рефренът, който днес всички в заведението си тананикат.
Това е любимата песен на Робен. А той и сервитьорът дори запяват част от нея.
"Тази песен някак ме “сдобрява" с България, заради 1993 година, когато ни елиминирахте от световното по футбол", казва още пред NOVA Робен, който добре си спомня българския отбор с Христо Стоичков и Емил Костадинов.
Робен споделя, че за неговото поколение и за по-възрастните французи България се свързва с футбола, но за по-младите нашата родина е символ на киселото мляко и прекрасните жени.
Потънали в славните футболни спомени, на фона на старите хитове на Росица Кирилова и "Тангра", отново се връщаме на вечната Лили Иванова.
"Елате отново към полунощ да видите какво става. Ефектът “Лили Иванова" е налице. Качват се на бара за да танцуват", казва още Робен, който отново запява "Детелини".
