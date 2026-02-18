ИЗПРАТИ НОВИНА
Снежна буря парализира Румъния
Автор: Борислава Благоева 19:42Коментари (0)342
©
На 17 февруари Румъния издаде оранжев и червен код за обилни снеговалежи и виелици. Снежна буря бушува в Букурещ и окръзите Арджеш, Телеорман, Дъмбовица, Гюргево, Илфов, Прахова, Кълъараш, Яломица, Браила, Бузъу, Вранча и Галац, предава digi24.

Според румънските медии, позовавайки се на съобщения от спасителите служби, снеговалежите и виелиците са нарушили пътния и въздушния транспорт в цялата страна. В окръзите с червен код пътищата са блокирани поради паднали дървета и снежни преспи. От сутринта на 18 февруари спасителите са разчистили приблизително 200 дървета от пътищата и са изкопали 30 коли от снега.

Общественият транспорт също е нарушен в много градове поради снежната буря. Във Вранча и Галац училищата обявиха, че преминават към онлайн работа.

Зимната стихия удари най-силно столицата Букурещ и окръг Илфов, като и двата района от днес са поставени в зона с висок риск заради обилните снеговалежи. 

Метеоролозите прогнозират, че снеговалежите ще продължат и идните дни. Снежната покривка вече е достигнала 30-35 сантиметра, като се очаква, да натрупа още 15-20 сантиметра.

Повече от 20 полета са отложени на летище Букурещ поради снеговалежите.  Националната компания за летища в Букурещ (CNAB) съобщи, че е използвала цялото налично оборудване за разчистване на пистите, но предупреди, че лошото време вероятно ще доведе до по-нататъшни забавяния или отменяния през следващите дни.

Властите издадоха извънредни съобщения чрез системата Ro-Alert тази нощ, призовавайки обществеността да се въздържа от пътуване.

Ако пътуванията не могат да бъдат отложени, на шофьорите се препоръчва силно да проверят състоянието на пътя и да се уверят, че превозните им средства са правилно подготвени за зимата, включително сезонни гуми, вериги за сняг, лопата за сняг и противоплъзгащи повърхности.

Същевременно на гражданите се препоръчва постоянно да следят метеорологичните прогнози и официалната информация, излъчвана по радиото и телевизията.


