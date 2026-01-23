ЗАРЕЖДАНЕ...
|Слави Клашъра обмени 6 буркана със стотинки, ето колко евро му дадоха
"Може да не съм дядото с бидоните, който отиде да си ги смени в банката. Събрал съм си 6 буркана със стотинки,сортирани са и отивам да ги занеса в банката да видим на колко се равняват."
Той обясни, че през 2015 е започнал да събира стотинки, като това е фондът му за посещение на Мачо Пикчо.
Оказа се, че Клашъра е събрал 4155 лева или 2120 евро. В допълнение сподели, че му трябват още 8 хиляди евро за мечтаната екскурзия.
Повече можете да видите във видеото.
