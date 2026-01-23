© Инфлуенсърът Слави Клашъра отиде да обмени българските си стотинки в банка, които е събирал близо 10 години. Той се "похвали" с постъпката си вчера в социалните мрежи.



"Може да не съм дядото с бидоните, който отиде да си ги смени в банката. Събрал съм си 6 буркана със стотинки,сортирани са и отивам да ги занеса в банката да видим на колко се равняват."



Той обясни, че през 2015 е започнал да събира стотинки, като това е фондът му за посещение на Мачо Пикчо.



Оказа се, че Клашъра е събрал 4155 лева или 2120 евро. В допълнение сподели, че му трябват още 8 хиляди евро за мечтаната екскурзия.



