ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Скандал за наследството на Ален Делон: Синът му обяви съдебна война на брат си и сестра си
С други думи, Анушка Делон по този начин, освен наследството, получава и значителен източник на доходи за години напред. Но за да може да се оспори това решение, първо трябва да се избере ъгълът на атака. Във Франция Гражданският кодекс предвижда няколко случая за оспорване на завещание. Тук Ален-Фабиен Делон оспорва вменяемостта на баща си към момента на написване на второто завещание: "Следователно ще става въпрос за доказване, и тежестта на доказване пада върху Ален-Фабиен, че баща му не е бил със здрав разум, че не е бил напълно в състояние на самосъзнание към момента на написване - с други думе, че не е знаел какво прави“, обяснява Натали Кузигу-Суха.
Валидността на завещанието не може да бъде оспорена
В подкрепа на твърдението си, Ален-Фабиен е приложил медицински доказателства към жалбата си: доклади за хоспитализация, PET скенери и писма от лекари, лекували Ален Делон. Това обаче може да не е достатъчно: "Съдилищата понякога отстояват теорията за луцидните интервали - тоест факта, че човек може да има моменти на луцидност, дори когато е под настойничество, и в този случай завещанието се обявява за валидно“, припомня нотариусът.
Невъзможно е обаче да се оспори валидността на завещанието: последното такова всъщност е автентично завещание, което е продиктувано и подписано пред двама нотариуси. И обратно, когато е холографско завещание - тоест написано на ръка, е възможно да се оспори неговата автентичност: "Тогава е достатъчно да се оспори писането или подписът на този документ “, съобщи Натали Кузигу-Сухас. Друг вариант: да се оспори формата на холографското завещание, ако липсва датата, подписът, ако е написано на компютър или ако може да се докаже, че е било променено след подписването, например. И накрая, завещанието може да бъде анулирано и ако може да се докаже, че завещателят е бил жертва на насилие, сплашване или манипулация.
Крайна мярка: нарушаване на законовата част: Всъщност, съгласно френското законодателство, минимален дял от наследството задължително трябва да отиде при децата (или, ако това не е така - при съпруга/съпругата). Следователно завещанието може да бъде оспорено, ако един или повече членове на тази законова част считат, че са били ощетени. В случая с наследството на Ален Делон, разпределението между децата не изглежда оспоримо, тъй като в полза на дъщеря му Анушка (която трябва да получи 50% от наследството), Ален Делон би използвал разполагаемата част, т.е. частта от активите си, която може свободно да разпредели, без да се засяга законовата част.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 12
|предишна страница [ 1/2 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Родени са на днешната дата преди 78 години, но едната вече не е м...
19:04 / 06.09.2025
Криско: Бяха ми нужни няколко месеца, за да приема, че детето ми ...
17:08 / 06.09.2025
Ивана Захаренова, която написа дипломна работа за Азис, стана син...
09:23 / 06.09.2025
Не давайте пари назаем на 6 септември
19:23 / 05.09.2025
Лили Стефанова посъветва дамите, които са навършили 40 години
13:50 / 05.09.2025
Waze все още отказва да въведе полезна функция
11:51 / 05.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Нови правила и задължения за пешеходците влизат в сила от 7 септември
14:17 / 04.09.2025
Обича я цяла България, собственик е на телевизия, а днес става на 56
08:35 / 04.09.2025
Ryanair промени размерите на допустимия ръчен багаж
17:07 / 04.09.2025
Синоптикът Петър Янков: Идват дъждове
16:50 / 04.09.2025
Вицепрезидентът с официално посещение в община "Родопи" за Съединението
22:49 / 04.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS