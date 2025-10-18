Скандал в студентско общежитие: Момиче е заснето под душа

© Студентка от общежитие "Гоце Делчев" в Скопие е засета тайно от свой връстник, също студент, докато се къпе.



На 16 октомври в полицията в Скопие е получен сигнал от нея, че в същия ден е забелязала телефон над параваните на банята, докато се къпе.



Според доклада, момчето си е признало, че е заснело студентката. Полицията го отвежда в управлението, а телефонът и компютърът са му иззети, съобщава makfax.



От МВР съобщават, че са взети мерки за изясняване на случая.