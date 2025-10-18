ИЗПРАТИ НОВИНА
Скандал в студентско общежитие: Момиче е заснето под душа
Автор: Емануела Вилизарова 23:13
©
Студентка от общежитие "Гоце Делчев" в Скопие е засета тайно от свой връстник, също студент, докато се къпе.

На 16 октомври в полицията в Скопие е получен сигнал от нея, че в същия ден е забелязала телефон над параваните на банята, докато се къпе.

Според доклада, момчето си е признало, че е заснело студентката. Полицията го отвежда в управлението, а телефонът и компютърът са му иззети, съобщава makfax.

От МВР съобщават, че са взети мерки за изясняване на случая.







