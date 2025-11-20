ЗАРЕЖДАНЕ...
|Сиромахов: Сладурски плажни чехлички с пухчета само за 96 лева. Кво им плащаш!
Та отишли на мола и ми чукнаха оттам по вайбър и викат: тука е уникално. Всички ескалатори работят и във всеки магазин има сале до педесе процента. Смятай!
От ботичелито си зели едни много сладурски плажни чехлички с пухчета само на 96 лева. Кво им плащаш!
В парфюмерията имало наливни парфюми по осем лева килото, абсолютно оригинални. Майкини зели шес кила. А от турската сладкарница си зели 12 баклавички само за 39 лева. Даже оставили на турчина един лев бакшиш. Да се почерпи. Ми не сме стиснати, викат майкини. Тоя един лев къде не сме го дали. Там били и вуйнини. Вуйнини си купили от вайкикито леопардово клинче и някакви супермодерни бикини, които били правени с изкуствен интелект и били незнамкакви си.
В момента всички световни звезди ходели с такива бикини – тва Лейдини Гагини, тва Меланини Тръмпини, тва Тейлърини Суифтини.
Синът на вуйнини – Агналдо, си зел ново калъфче за айфона, щото старото му е на два месеца и сички съученици му се смеели, може ли да е толкова спрел.
Агналдо е в девети клас и вече почти може да чете. Даже се опитвал сам да чете надписите на витрините и разпознавал повечето букви. Много е интелигентен. Мечтата му е да стане особен управител.
И познай кого срещнахме в мола, викат майкини. Джена, моля ти се. Разхождала се като съвсем обикновен човек. Майкини я помолили да се цъкнат с нея и тя се съгласила! Много била земна".
Из фейсбук профила на Иво Сиромахов
преди 56 мин.
0
