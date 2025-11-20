ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ще направи грандиозен концерт, след което ще се откаже от музиката
Ариана не даде повече подробности за предстоящото турне, но подчерта, че това ще е последното й голямо излизане на сцена като поп звезда в обозримо бъдеще. "Не искам да казвам нищо категорично. Знам само, че съм много развълнувана за това турне."
Говорейки за бъдещето си, певицата призна също, че следващото десетилетие ще изглежда коренно различно от последните й 10-15 години. "Мисля, че последните 10-15 години ще изглеждат много различно от тези, които ми предстоят."
Докато разказва за посоката на кариерата си, Ариана отбеляза, че се чувства "много по-свързана със себе си и с изкуството си", откакто започна да излиза извън рамките на музиката.
"Прекарах толкова много време, правейки само поп. Аз израснах като момиче, което обича мюзикъли и комедия. Затова мисля, че най-доброто за душата ми, за изкуството ми и за това, което си давам, е да следвам нещата, които в момента ми се струват абсолютно правилни. Дори да е нещо обикновено."
Освен натоварения си график, наскоро беше обявено, че Ариана се завръща в кинематографичната вселена на Райън Мърфи с 13-ия сезон на American Horror Story. Освен това тя ще участва и в предстоящия филм на Бен Стилър Focker-In-Law.
