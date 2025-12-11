ЗАРЕЖДАНЕ...
|Щастлив годеж завърши с рязане на пръстена
За съжаление, точно това се случва на Анабел Уорнър от американския щат Охайо.
Привидно, съботната вечер на 25 октомври не предвещава да нищо необичайно. 20-годишната Анабел и приятелят ѝ – 22-годишният Уил Мънхол, отиват до семейната ферма на младата жена.
Там обаче Анабел я очаква голяма изненада. Любимата ѝ крава от детските години Бътъркъп я посреща с табела на врата, на която пише: "Ще се омъжиш ли за мен?“.
"Беше абсолютно перфектно и толкова лично“, споделя месеци по-късно Уорнър пред People.
Следват още по-романтични моменти – Уил пада на колене и поднася пръстен на своята любима.
Когато бижуто за първи път се плъзва на пръста на Уорнър, тя веднага усеща, че е твърде тясно.
"Уил беше купил пръстена по време на пътуване до Ирландия няколко седмици по-рано. И буквално е трябвало да гадае за размера“, разказва Уорнър.
"Когато го постави на ръката ми, веднага усетих, че е стегнат, но изобщо не ми пукаше. Отдавна чаках този момент и не исках нищо да го помрачи.“
Уорнър игнорира дискомфорта на пръстена, докато може. Но в един момент, с напредването на вечерта, дискомфортът се превръща в нетърпима болка.
"Започнах да усещам как става все по-тесен и тесен“, казва Уорнър.
"Около 23:15 казах на Уил: "Трябва да го сваля, преди да заспя, иначе пръстът ми ще стане лилав.“
Оказва се обаче, че махането на бижуто не е никак лесна работа. Даже е невъзможна. Опитват всичко – студена вода, лед, сапун, но нищо не помага. В крайна сметка нямат избор, освен да отидат до местната пожарна и да оставят пръстенът да бъде срязан.
Петнадесет минути след пристигането им в пожарната, той успешно е свален.
"Паникьосах се малко, но не защото мислех за пръста си. А защото се опасявах, че пръстенът не може да бъде поправен, след като е срязан“, споделя още Уорнър. "Уил се чувстваше ужасно и през цялото време се извиняваше, въпреки че изобщо нямаше вина.“
На следващия ден двамата влюбени носят срязания пръстен при бижутер. Който, за щастие ги уверява, че ще бъде възстановен.
По-малко от седмица пръстенът отново е на ръката на Анабел. Този път с перфектен размер.
Анабел и Уил се запознават преди около година и половина в заведение в родния им град. Тя е фризьор, а Мънхол е последна година в колеж, където учи за счетоводител.
Днес двамата продължават да са толкова щастливи, колкото и в момента, в който се срещат. И дори инцидентът с пръстена не помрачава за миг любовта им. "Всъщност, целият онзи ден беше перфектен,“ убедена е Уорнър . "И не бих променила нищо.“
