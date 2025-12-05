ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Шеф Веселин Юнаков: Категорично имаме почва за ресторанти "Мишлен" в България
Автор: Ася Александрова 14:36Коментари (0)261
©
Категорично имаме почва за ресторанти "Мишлен“ в България, защото имаме талантливи готвачи, които са работили в чужбина, имаме и качествени продукти с характер. Това, което малко ни забавя, е туристическият поток. "Мишлен“ влиза там, където има много международни гости. Това каза шеф Веселин Юнаков в предаването "Утрото на фокус“ на Радио "Фокус“. 

Според него България има потенциала да се превърне в кулинарна дестинация с ресторанти "Мишлен“. "Засега сме непознато място в света, но всичко хубаво предстои, защото останалите европейски държави смятам, че са изчерпани в това отношение. Хората са любопитни и любознателни и искат да посещават интересни дестинации. Аз смятам, че имаме много голям потенциал за това. Това, което отличава българските шеф готвачи, е амбицията, мотивацията, това, че не са изчерпани“, обясни шеф Юнаков.

Ресторантите със звезда "Мишлен“ са длъжни да поддържат много високо ниво и да работят с висококачествени и скъпи продукти. "Всички продукти трябва да произхождат от съответния регион. Мен точно това много ме впечатлява – че българските готвачи се съобразяват с нашите продукти и нашата кулинарна история. Имаме много добри манатарки, трюфел, най-вкусните домати в света са при нас, киселото ни мляко, сирената, кашкавалите. Имаме много интересни продукти, които могат да се пречупят през призмата на готвача, а тук имаме много талантливи готвачи. Смятам, че имаме с какво да впечатлим туристите и оценителите. Темата за звездите "Мишлен“ често звучи като нещо далечно и голямо, а истината е, че "Мишлен“ награждава вкуса, техника, чистата работа и постоянството в това, което правиш. Не е важно дали ресторантът е луксозен, а какво се случва в чинията“, допълни гостът.

За да дойдат оценители от "Мишлен“ в България, обаче, Министерство на туризма трябва да заплати определена такса. "Таксата е много малка, тъй като ние сме 6-милионна държава. По неофициална информация за България е предложена еднократна такса от 250 хиляди евро – скромна, на фона на потенциала ни, но за съжаление все още непосилна за реализиране, така че в следващите години вероятно няма да видим звезда до името на български ресторант“, смята шеф Юнаков.

Кулинарната сцена на Балканите и Източното Средиземноморие е изключително богата и разнообразна, но "Мишлен“ разпределя своите звезди все още доста предпазливо, отбеляза гостът. "В Гърция например – една от най-вкусните дестинации в Европа, в момента има само един ресторант с две звезди, 11 – с една звезда и 19, които са препоръчани от пътеводителя. Румъния засега остава извън вниманието на "Мишлен“, без нито една звезда или препоръка. В Сърбия има 20 препоръчани ресторанта, но нито една звезда. Турското министерство на туризма е предприело стратегическо ход и страната заплаща сериозна сума на организацията, за да я включи официално в пътеводителя – говори се за милиони евро, като таксата се определя според населението, инфраструктурата и редица други фактори. Това е стандартна практика за всички държави, които искат да влязат на картата на "Мишлен“, обясни шеф Веселин Юнаков.

Самата организация прави селекция на ресторантите, които според нея имат потенциала да получат положителна оценка или звезда. "Всичко се случва тайно. Те си правят проучвания, има начини, по които до тях достига информация за това кои са ресторантите, които могат да бъдат оценени. Всеки ресторант със звезда "Мишлен“ има индивидуалност и работи с най-качествените продукти. В някои случаи оценителите държат самият собственик на заведението да произвежда част от продуктите, които се влагат в храната. Над 90 са изискванията, които трябва да се покрият, за да може ресторантът да има първо препоръка и след това звезда. Понякога организацията дава звезда от първия път. Познавам един ресторант в Истанбул, който получи две звезди "Мишлен“ от първия път, което е прецедент“, разказа шеф Юнаков.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Изключвайте лампичките на елхата, когато не сте вкъщи
14:15 / 05.12.2025
Почина Кари-Хироюки Тагава
09:03 / 05.12.2025
Днес някои ще получат подарък от съдбата, други ще се сблъскат с ...
08:47 / 05.12.2025
Звездната рожденичка днес става на 50
08:42 / 05.12.2025
Много добра и чакана новина за рибарите на Пловдив
16:51 / 04.12.2025
Чисто нов мерцедес получи като подарък наша певица
14:47 / 04.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Честито на Албена Денкова!
Честито на Албена Денкова!
15:26 / 03.12.2025
Почина Искра Димитрова
Почина Искра Димитрова
09:42 / 03.12.2025
Директорът на ИАРА: Ако рибар веднъж улови 2,5-килограмова риба, след това цяла година ползва на практика безплатно държавен ресурс
Директорът на ИАРА: Ако рибар веднъж улови 2,5-килограмова риба, след това цяла година ползва на практика безплатно държавен ресурс
12:16 / 03.12.2025
Експерт: За баня от 6-8 квадрата, в момента за труд майсторите искат между 10-12 хил. лева
Експерт: За баня от 6-8 квадрата, в момента за труд майсторите искат между 10-12 хил. лева
20:43 / 03.12.2025
Чисто нов мерцедес получи като подарък наша певица
Чисто нов мерцедес получи като подарък наша певица
14:47 / 04.12.2025
Спряганият за победител в седмия сезон на "Игри на волята" стана баща
Спряганият за победител в седмия сезон на "Игри на волята" стана баща
22:28 / 03.12.2025
Собственикът на "Еконт" с официално изявление относно забавянето на пратките
Собственикът на "Еконт" с официално изявление относно забавянето на пратките
08:50 / 05.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
България в еврозоната
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
51-ото Народно събрание
Бури и градушки 2025 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: