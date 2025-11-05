ИЗПРАТИ НОВИНА
close




Сезонна закуска, която да приготвите за няколко минути, преди да тръгнете към офиса
Автор: ИА Фокус 08:04Коментари (0)124
©
Тиквата носи топлина, аромат на есен и много ползи за организма. А в комбинация с чиа, която е известна с детоксикиращите си свойства, е идеалната закуска за новия сезон.

Знаехте ли, че можете да си направите лесна и питателна закуска с чиа и тиква?

Тиквата е богата на бета-каротин, фибри, витамини А и С, а чиата – на омега-3, калций и растителен протеин.

За да се възползваме напълно от полезностите на чиата, е важно тя винаги да се накисва или да престои в течност, докато набъбне. Така семената образуват гел и придават копринена, кремообразна структура на ястията, пише Tialoto.bg.

Кадифена овесена каша

Започнете деня с топла купичка овесена каша.

Необходими продукти:

1 ч. л. чиа

3 с. л. топло мляко

½ чаша овесени ядки

1 чаша растително мляко

2 с. л. пюре от печена тиква

½ ч. л. канела

щипка ванилия

Начин на приготвяне:

Накиснете чиата в топлото мляко за 10 минути.

През това време сварете овесените ядки с 1 чаша растително мляко.

Добавете пюрето от тиква.

Добавете чиата, канелата и ванилията.

Разбъркайте и оставете да се сгъсти.

Резултат: кремообразна, ароматна закуска, която засища и стопля душата.







