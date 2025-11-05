ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Сезонна закуска, която да приготвите за няколко минути, преди да тръгнете към офиса
Знаехте ли, че можете да си направите лесна и питателна закуска с чиа и тиква?
Тиквата е богата на бета-каротин, фибри, витамини А и С, а чиата – на омега-3, калций и растителен протеин.
За да се възползваме напълно от полезностите на чиата, е важно тя винаги да се накисва или да престои в течност, докато набъбне. Така семената образуват гел и придават копринена, кремообразна структура на ястията, пише Tialoto.bg.
Кадифена овесена каша
Започнете деня с топла купичка овесена каша.
Необходими продукти:
1 ч. л. чиа
3 с. л. топло мляко
½ чаша овесени ядки
1 чаша растително мляко
2 с. л. пюре от печена тиква
½ ч. л. канела
щипка ванилия
Начин на приготвяне:
Накиснете чиата в топлото мляко за 10 минути.
През това време сварете овесените ядки с 1 чаша растително мляко.
Добавете пюрето от тиква.
Добавете чиата, канелата и ванилията.
Разбъркайте и оставете да се сгъсти.
Резултат: кремообразна, ароматна закуска, която засища и стопля душата.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Помните ли игрите на компютри "Правец"?
22:27 / 04.11.2025
В най-големия град около Пловдив откриха паметна плоча на велика ...
17:30 / 04.11.2025
Мрежата кипна: Габриела не вижда проблем в това!
17:10 / 04.11.2025
Здравко от "Ритон": Положението е страшно
16:40 / 04.11.2025
Известната съпруга на богат българин днес става на 58
08:37 / 04.11.2025
Европа се готви за "бурята на века": Арктически студ ще "скове" к...
08:07 / 04.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Фермер: Третата вълна идва и цяла България ще пламне
11:40 / 03.11.2025
Звезда от предаването на Слави Трифонов ще става татко на 19 години
09:37 / 03.11.2025
От последните минути: Оперираха Христо Стоичков
19:53 / 03.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS