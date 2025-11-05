Сезонна закуска, която да приготвите за няколко минути, преди да тръгнете към офиса

© Тиквата носи топлина, аромат на есен и много ползи за организма. А в комбинация с чиа, която е известна с детоксикиращите си свойства, е идеалната закуска за новия сезон.



Знаехте ли, че можете да си направите лесна и питателна закуска с чиа и тиква?



Тиквата е богата на бета-каротин, фибри, витамини А и С, а чиата – на омега-3, калций и растителен протеин.



За да се възползваме напълно от полезностите на чиата, е важно тя винаги да се накисва или да престои в течност, докато набъбне. Така семената образуват гел и придават копринена, кремообразна структура на ястията.



Кадифена овесена каша



Започнете деня с топла купичка овесена каша.



Необходими продукти:



1 ч. л. чиа



3 с. л. топло мляко



½ чаша овесени ядки



1 чаша растително мляко



2 с. л. пюре от печена тиква



½ ч. л. канела



щипка ванилия



Начин на приготвяне:



Накиснете чиата в топлото мляко за 10 минути.



През това време сварете овесените ядки с 1 чаша растително мляко.



Добавете пюрето от тиква.



Добавете чиата, канелата и ванилията.



Разбъркайте и оставете да се сгъсти.



Резултат: кремообразна, ароматна закуска, която засища и стопля душата.