© виж галерията Селин Дион описа подробно как протича битката ѝ със синдрома на скования човек в ново интервю, разкривайки, че симптомите ѝ са започнали още през 2008 г.



56-годишната изпълнителка на хита My Heart Will Go On обяви диагнозата си пред света през 2022 г., но в ново интервю за VOGUE Франция звездата призна, че се е сблъсквала със страничните ефекти от рядкото неврологично заболяване през по-голямата част от последните две десетилетия.



Умолявайки феновете си да не пренебрегват собствените си неблагоприятни медицински симптоми, тя каза: "Може да изглежда странно да кажа това, но бях щастлива, когато ми казаха какво е. Най-накрая щях да мога да живея с това заболяване и вече да не страдам от това."



"Надявам се, че това няма да изплаши хората [от поставяне на диагноза] и вместо това ще ги предупреди. Отне ми 17 години, за да разбера какво се случва. Умолявам ви, не чакайте толкова дълго!“



Тайната здравна битка на Селин



За първи път тя забелязва, че нещо не е наред през 2008 г. – по време на световното ѝ турне Taking Chances. Канадската суперзвезда каза, че гласът ѝ е треперил, когато удари високите ноти.



"Мъчех се да го контролирам. Успях да се вдигна много високо, но след това гласът ми беше разкъсан от някакви спазми. Направих това, което човек трябва да прави в наши дни: отидох на лекар“, спомня си тя.



След като ѝ казват, че гласните ѝ струни изглеждат добре, Селин се завръща у дома в Лас Вегас и предприема още пет турнета след това. След това тя започва да изпитва мускулна скованост.



"Трудно ми беше да се движа. Трябваше да се подпра на нещо, за да мога да ходя", разказва звездата.



Неврологичното заболяване, което засяга един на милион души, причинява силни мускулни спазми и засяга двигателните функции, което прави публичните изяви за Селин сериозно предизвикателство.



Пътят към спасението



Едва с идването на пандемията от Covid-19, певицата успява да постави здравето си на първо място и да даде приоритет на това наистина да разбере какъв е коренът на странните ѝ симптоми.



Затворена в дома си за 1,2 милиона долара в Лас Вегас с децата си Рене-Чарлз, на 23, и близнаците си Еди и Нелсън, на 13, които ражда от покойния си съпруг Рене Анжелил, Селин се заема с това да намери причината.



"Казах си, че Вселената ми е изпратила знак с Covid: трябва да се възползвам максимално от това време за почивка, за да разбера какво се случва“, казва тя пред VOGUE.



"Години и години си затварях очите за това. Криех го от приятелите, семейството, децата си… Издържах толкова дълго, колкото беше възможно. Трябваше да спра да бъда толкова смела. Трябваше да се погрижа за това."



Сега звездата е съсредоточена върху споделянето на живота си със света в новия си документален филм " Аз съм: Селин Дион“, който ще бъде пуснат в Amazon Prime Video на 25 юни.



Размишлявайки върху това, на което я е научил документалният филм, Селин споделя: "Каква е моята цел в живота? Да бъда певица? Говорител за синдрома на скования човек? Майка? Или всичко това едновременно?



"Днешния ден бележи началото на остатъка от живота ми. Никога преди не съм пяла тази песен. Но това ще бъде най-важната песен в живота ми.", цитира edna.bg



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.