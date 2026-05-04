Българската актриса Радина Кърджилова получи изключително международно признание, след като холивудската звезда Антонио Бандерас присъства на спектакъла "Медея“ в Мадрид. В рамките на четиридневното си гостуване в испанската столица, артистите от Народния театър "Иван Вазов“ представиха постановката на режисьора Деклан Донелан, привличайки вниманието на световноизвестния кино актьор.

Испанският секссимвол поздрави лично българската звезда с прегръдка и аплодисменти, разбра Plovdiv24.bg. Актрисата сподели вълнението си в социалните мрежи, като подчерта колко е щастлива, че актьор от такава величина е гледал представлението.

Превъплъщението на Кърджилова в трагичната героиня Медея вече е донесло на актрисата множество награди и високи оценки от критиците. Според колеги и зрители, нейната игра е внушителна и оставя трайна следа у всеки, който я е гледал на сцена. Публикуваните кадри от срещата предизвикаха вълна от одобрителни реакции и коментари от популярни български артисти като Юлиан Вергов, Аня Пенчева, Дария Симеонова и Рая Пеева.

В звездния състав на спектакъла, който впечатли мадридската публика, участват още Велислав Павлов, Валентин Ганев, Стефания Колева, Жорета Николова и Ана Пападопулу. Срещата с Бандерас се счита за специален момент в творческия път на трупата, утвърждаващ високото ниво на българското театрално изкуство на международната сцена.