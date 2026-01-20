ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Само преди година цената на среброто беше около 30 щатски долара за тройунция
Автор: Десислава Томева 13:23Коментари (0)244
©
Само преди година цената на среброто беше около 30 щатски долара за тройунция. Днес котировките вече преминават 94 долара, което означава почти троен ръст за едва дванадесет месеца. Подобно движение е рядко дори за благородните метали и поставя среброто сред най-добре представящите се активи през последната година, съобщават от Tavex.

Ситуацията напомня ценовите рекорди от 1980 г., когато среброто достига 55–59 долара за унция – почти двойно поскъпване за година при около 60% ръст в цената на златото. Исторически среброто винаги е "настигащо“ златото, но с много по-висока скорост. При предишния пик златото утроява цената си, докато среброто поскъпва над седем пъти.

Коригирано с инфлацията, върхът от 80-те години отговаря на около 190 долара за унция в днешни пари, което означава, че среброто все още не е достигнало предишния си реален максимум. За сравнение, златото вече премина този етап през 2024 г. и продължи към сегашните си рекордни нива.

Една от основните причини за по-рязкото движение при среброто е малкият размер на пазара. Общата стойност на инвестиционното сребро се оценява на около 200 млрд. долара, докато пазарът на злато е в трилиони. Допълнително, за разлика от златото, среброто има широко индустриално приложение – във фотоволтаици, електромобили, електронни чипове, енергетика и инфраструктурата на изкуствения интелект.

В същото време предлагането изостава. Пазарът е в дефицит пета поредна година, със сумарен недостиг от около 820 млн. унции, а глобалният добив расте с едва 1% годишно, което прави пазара структурно нееластичен.

"Цената на среброто следва исторически тази на златото в съотношение 15:1, което значи че е напълно възможно в следващите до 5 години да видим цена на среброто от поне 300 долара “, коментира  от Tavex.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Почина барабанистът на легендарните Midnight Oil
12:20 / 20.01.2026
Танцьорка на Слави съобщи, че очаква бебе
11:23 / 20.01.2026
СЗО: Преработените месни продукти могат да причинят рак
10:42 / 20.01.2026
Лепа Брена: За да бъда приета при Ванга, трябваше да извърша стра...
09:47 / 20.01.2026
Почина Попай от Бразилия
16:40 / 19.01.2026
bTV обяви ново назначение
14:31 / 19.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Земеделец: Отказвам се и подарявам 50 тона зеле. Големите вериги и борсите дават до 24 стотинки
Земеделец: Отказвам се и подарявам 50 тона зеле. Големите вериги и борсите дават до 24 стотинки
10:32 / 18.01.2026
До края на 2026 г. българите може да съхраняват личната карта, шофьорската книжка и банковите карти в дигитален портфейл
До края на 2026 г. българите може да съхраняват личната карта, шофьорската книжка и банковите карти в дигитален портфейл
17:19 / 18.01.2026
НОИ коригира пенсии отпреди 1990 г.
НОИ коригира пенсии отпреди 1990 г.
18:03 / 18.01.2026
Бил Гейтс: Напълно възможно е стандартът в следващите 10 години да стане двудневна работна седмица
Бил Гейтс: Напълно възможно е стандартът в следващите 10 години да стане двудневна работна седмица
08:39 / 18.01.2026
До средата на годината обмяната на левове в евро е напълно безплатна, независимо дали гражданите са клиенти на съответната банка или не
До средата на годината обмяната на левове в евро е напълно безплатна, независимо дали гражданите са клиенти на съответната банка или не
08:32 / 18.01.2026
bTV обяви ново назначение
bTV обяви ново назначение
14:31 / 19.01.2026
Един от най-посещаваните нощни клубове в Пловдив се продава
Един от най-посещаваните нощни клубове в Пловдив се продава
09:42 / 18.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Президентска партия
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
Поскъпване на хранителните продукти
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: