Рядка монета от един цент струва близо 45 000 евро
Автор: Лора Димитрова 10:46Коментари (0)367
©
Рядка германска монета от един цент, проектирана през 2002 г. от Ролф Ледербоген, се откроява с различния си цвят и мотива на дъб на обратната страна. Колекционерите плащат до 45 000 евро, съобщи Gazzetta.gr.

Рядка немска монета от 1 цент, проектирана през 2002 г. от архитекта Ролф Ледербоген, се превърна в желан предмет за колекционерите на монети и може да достигне до 45 000 евро на търг.

Монетата се откроява с обратната си страна, която изобразява дъбов лист с два жълъда, заобиколен от звездите на знамето на Европейския съюз. Тя също така има различен цвят от другите монети от 1 цент в еврозоната, тъй като е изработена от различна стомана.

Монетите от 1, 2 и 5 цента сега рядко се използват в ежедневните транзакции, като банкнотите и монетите от 50 цента и повече доминират в плащанията. Колекционерите обаче не пропускат възможността да се сдобият с редки екземпляри, особено когато те имат уникални характеристики като тази немска монета от 1 цент.

В електронната търговия и търговете, като например eBay, тези редки монети могат да достигнат до 45 000 евро, което ги прави особено ценни за тези, които знаят стойността им. Тяхната рядкост и разликата в дизайна и материала ги правят уникални на пазара на колекционерски монети.

Други търсени монети

Не само германската монета от 1 цент привлича интереса на колекционерите. Френската монета от 5 цента от 1999 г. може да достигне цена до 800 евро. Монетите от 5 цента в обращение се продават за 1000 евро, докато монетите от 20 цента от 1999 г., с лика на Мигел де Сервантес на обратната страна, струват до 1575 евро.

Колекционирането на монети продължава да бъде популярна инвестиция за тези, които се интересуват от история и рядкост, като уникални екземпляри достигат значителни суми на търгове и пазари за препродажба.







