Руско издание: Патриарх Кирил има "тайна жена", която е до него повече от 50 г.

© Главата на Руската православна църква, патриарх Кирил (светско име Владимир Гундяев), повече от 50 години е съпътстван от "тайна съпруга" - Лидия Леонова, пише "Медуза", позовавайки се на разследване на изданието "Проект".



По данни на журналистите тази жена живее в апартамента на патриарха, притежава имущество, свързано с него, придружава го при пътувания и дори участва в съдебни спорове за недвижимите имоти на главата на Руската православна църква.



По-рано я наричали "втора братовчедка" на патриарх Кирил. "Проект" обаче смята, че тя "изпълнява функции, обикновено изпълнявани от граждански съпруги", въпреки че подобни връзки са забранени от православните канони.