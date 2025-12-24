ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Руско издание: Патриарх Кирил има "тайна жена", която е до него повече от 50 г.
По данни на журналистите тази жена живее в апартамента на патриарха, притежава имущество, свързано с него, придружава го при пътувания и дори участва в съдебни спорове за недвижимите имоти на главата на Руската православна църква.
По-рано я наричали "втора братовчедка" на патриарх Кирил. "Проект" обаче смята, че тя "изпълнява функции, обикновено изпълнявани от граждански съпруги", въпреки че подобни връзки са забранени от православните канони.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Д-р Георева: Можете да ядете баница, меденки и баклава, без да ка...
18:45 / 24.12.2025
Сашо Кадиев изненада рожденика в ефир
17:36 / 24.12.2025
Търсят петима милионери, не си взели печалбите
17:11 / 24.12.2025
Ники Момчева, Astro Guide: 2026 година бележи началото на мощна г...
15:33 / 24.12.2025
Един от най-големите днес става на 73
14:03 / 24.12.2025
Един необикновен 24 декември: Стефка и Петър се потопиха в зимнот...
12:46 / 24.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Иво Сиромахов: Мишките победиха, такава е националната ни традиция
13:35 / 22.12.2025
Венелин Петков окончателно се отказа
12:06 / 22.12.2025
Журналист: Напускам bTV, Цънцарова има цялото ми уважение!
15:09 / 22.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS