ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Ръсел Кроу с удар към "Гладиатор 2"
61-годишната звезда разкъса продължението, което според него напълно е опорочило легендата на Максимус.
Най-големият грях на новия филм? Скандалното разкритие, че Максимус имал незаконен син от Луцила – любовна връзка, която според Кроу е "пълен абсурд“.
"Те въобще не разбират какво направи първия филм специален. Това не беше екшънът, а моралната сила на героя“, заяви актьорът бурно.
Кроу разкри, че още през 2000 г. е водил ежедневни битки на снимачната площадка, за да запази Максимус като символ на вярност и чест.
"Предлагаха нелепи секс сцени. Щяха да съсипят героя. Максимус никога не би изневерил на жена си“, отсича актьорът.
След излизането на "Гладиатор 2“ критиките се изсипали и върху него лично – фенове го спирали по ресторантите, за да се оплакват от сюжета. "Казвам им: ‘Не съм аз виновен!’“, признава Кроу.
Оригиналният "Гладиатор“ донесе 465 млн. долара и 5 награди "Оскар“. Продължението – едва една номинация, пише "Телеграф".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2536
|предишна страница [ 1/423 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Празник е! Ето кои българи имат имен ден!
08:09 / 10.12.2025
Приключи най-пошлото предаване в родния ефир
13:15 / 09.12.2025
Слави Трифонов с уникален подарък за рождения ден на Софи Маринов...
12:46 / 09.12.2025
Нови правила за праха от спирачки и гуми
11:58 / 09.12.2025
Ускорен пулс: Защо се случва и кога е сигнал, че тялото ни предуп...
22:17 / 08.12.2025
Стояна: Не сме се карали с Ивана! Просто събрах кураж
21:51 / 08.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Сринаха до основи емблематичен хотел
18:51 / 09.12.2025
Иван чакал 10 години Ирина
17:01 / 08.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS