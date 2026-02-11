ИЗПРАТИ НОВИНА
Родена е в Пловдив, днес става на 30
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:37Коментари (0)1299
©
Христина Джурова e известна българска театрална актриса. Става по-известна на българския телевизионен зрител през 2020 година с ролята си на Севдалина Асенова в българският телевизионен сериал "Братя“.

Родена е в Пловдив на 11 февруари 1996 година. Още едва четиригодишна пее в детски хора и е част от музикална формация. Средното си образование завършва в ЕГ "Иван Вазов“.

Завършила е НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов“ със специалност "актьорство за драматичен театър“ през 2019 година в класа на големия български актьор и режисьор проф. Атанас Атанасов.

Като част от трупата на театър "Стоян Бъчваров“ Варна играе в премиерната за 2023 г. Ибсенова пиеса "Юн Габриел Боркман. Получи награда ИКАР 2022 за поддържаща женска роля за превъплъщението си като Моцартовата съпруга Констанца Вебер в пиесата на Питър Шафър "Амадеус“. Тя е отличена и със "Златен Кукерикон“ 2019 за ролята на Айна в "Семеен съвет“ за Млада надежда. В тази постановка можем да я видим на 15 и 18 март на сцената на Театър 199 "Валентин Стойчев".

Честит 30-и рожден ден!


