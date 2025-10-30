ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Родена е на днешния ден през 1980 г. в Смолян
Елена Тихомирова беше коронясана като "Мис България-Вселена 2003" на грандиозно шоу в зала 1 на НДК. Зеленооката дива спечели възторга на зрителите, чаровна и грациозна в ефектен тоалет на модна къща "Модус арт".
Преди години Елена се забърка в скандал след разкрития около Вальо Топлото. Шефът на Топлофикация - София харчил от парите на държавното дружество за скъпи подаръци охолен живот, и за да угажда на Тихомирова. Елена се покри след скандала и изцяло променя външността си.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Празник е! Имен ден имат българи с много интересни имена
08:12 / 30.10.2025
Три торнада бяха забелязани в Черно море
15:59 / 29.10.2025
"Любимите" бележки, които ни оставят търговците по витрините, чес...
15:02 / 29.10.2025
Позабравена чалгаджийка се завръща след дълго отсъствие
11:39 / 29.10.2025
Сезираха СЕМ заради "На всеки километър"
09:04 / 29.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
30 000 служители остават без работа
09:27 / 28.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS