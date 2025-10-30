Родена е на днешния ден през 1980 г. в Смолян

© Bulfoto С Вальо Топлото Родена е на 30 октомври 1980 г. в Смолян, зодия Скорпион. През 2003 г. завършва специалността "Компютърни системи и технологии" в Техническия университет в София.



Елена Тихомирова беше коронясана като "Мис България-Вселена 2003" на грандиозно шоу в зала 1 на НДК. Зеленооката дива спечели възторга на зрителите, чаровна и грациозна в ефектен тоалет на модна къща "Модус арт".



Преди години Елена се забърка в скандал след разкрития около Вальо Топлото. Шефът на Топлофикация - София харчил от парите на държавното дружество за скъпи подаръци охолен живот, и за да угажда на Тихомирова. Елена се покри след скандала и изцяло променя външността си.