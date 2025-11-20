ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Роден е като Ивайло, но всички го познават като Елза Парини
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:09Коментари (0)120
©
Роден като Ивайло Иванов, днес цяла България го познава под артистичното име Елза Парини – една от най-ярките, смели и обичани фигури на българската сцена. Вече повече от две десетилетия Елза впечатлява публиката със своя хумор, женствени образи и неподражаемо сценично присъствие, превръщайки се в емблема на артистичната свобода и самоирония. 

Любопитни факти за Елза Парини

Още в детската градина обличат Иво като момиченце, защото е бил по-нежен и артистичен от връстниците си.

Въпреки че вече е усещал различността си, доброволно влиза в казармата, за да преживее това изпитание като всички останали.

Името "Елза“ се ражда заради неговата естествено рошава къдрава коса.

Елза Парини гостува в предаването "Преди обед“ с усмивка и присъствие, което веднага изпълва екрана. В откровеното интервю споделя личната си история – изпълнена с топлина, самоирония и смелост да бъдеш себе си. Започвайки от най-ранните си години, тя проследява пътя си от детската градина до сценичния образ, който днес носи толкова много смях и позитивна енергия.  

"По-различното“ дете

Оказва се, че артистичната същност на Елза не е родена на сцената, а в... детската градина. Тя сподели, че още тогава по различни поводи възпитателките я обличали като "другарка“ или момиченце, защото това бил най-естественият й начин да се впише в игрите.

"Бях по-нежен, по-фин, по-различен… и това сякаш сама среда го виждаше преди мен“, разказва Елза.

Израснала в артистична и подкрепяща, макар и хаотична, среда, тя бързо превръща хумора в свой защитен механизъм и начин за общуване. Детството й е пъстра мозайка от приключения, които днес са част от нейния колоритен сценичен свят.

Един от най-изненадващите факти, които Елза разкрива, е, че е преминала през казарма. Попитана защо е направила този избор, след като е усещала, че е различна, тя дава ясен отговор, че "не е искала да бяга от себе си или да се крие“.

"Можех да се измъкна, но не го направих. Исках да го преживея – такова, каквото е“, признава тя.

Години по-късно, вече в образа на Елза Парини, тя попада на бивш казармен другар – сцена, която сама по себе си е абсурдна комедия и доказва, че животът на артиста винаги поднася най-добрите скечове.

Първите стъпки на сцената започват с импровизации с естествено буйната й къдрава коса, която й печели прякора "лавицата Елза“. Така постепенно сценичният образ се превръща в нейна същност – дръзка, игрива и облечена в женска енергия.

Тя подчертава, че превъплъщението в женски образи не е провокация, а форма на себеизразяване и автентичност. В този образ тя се чувства най-свободна, най-красива и най-забавна. Женската роля ѝ позволява да преувеличава, да разказва истории и да бъде онази машина за хумор, която един "обикновен“ човек на сцената не би могъл. 

Елза Парини е артист, който превръща личните си преживявания и дори най-нелепите ситуации в шоу. Тя разказва с еднаква страст за дискотеките във Варна и за абсурдните си участия в провинцията – като танцуващите зъболекари в Кюстендил.

Според нея, именно тези шантави моменти правят живота богат и смешен. Елза не се оплаква и не драматизира. Тя следва своето просто правило:

"Ако не можеш да промениш света, разсмей го“, с усмивка казва тя, пише Ladyzone.


Още по темата: общо новини по темата: 2319
20.11.2025 »
20.11.2025 »
20.11.2025 »
20.11.2025 »
20.11.2025 »
20.11.2025 »
предишна страница [ 1/387 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
"Вайбър" пуска нова функция
12:16 / 20.11.2025
Пловдивска ученичка продължава да громи в "Стани богат"
11:50 / 20.11.2025
Писателят и кинокритик Благой Д. Иванов пуска нов роман
10:48 / 20.11.2025
Натали Трифонова показа бебе Арън за първи път
08:33 / 20.11.2025
Елена Сергова: Слагам край на една глава от живота си
20:54 / 19.11.2025
Иван и Андрей и братята Халваджиян се обединиха, направиха обща ф...
12:37 / 19.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Башар Рахал: Страх ме е, че синът ми Анди няма да има баща
Башар Рахал: Страх ме е, че синът ми Анди няма да има баща
13:16 / 19.11.2025
Експерти: С цените на имотите в България ще се случи същото, което стана и в Хърватия след приемането на еврото
Експерти: С цените на имотите в България ще се случи същото, което стана и в Хърватия след приемането на еврото
10:06 / 19.11.2025
Голяма фирма напуска България, стотици работници остават на улицата
Голяма фирма напуска България, стотици работници остават на улицата
10:26 / 19.11.2025
Бизнесмен: Виждаме как един лев се превръща директно в едно евро
Бизнесмен: Виждаме как един лев се превръща директно в едно евро
10:47 / 19.11.2025
Арести на шофьори в Пловдив, има и конфискувани автомобили
Арести на шофьори в Пловдив, има и конфискувани автомобили
11:50 / 18.11.2025
Много щастие за 4 зодии днес
Много щастие за 4 зодии днес
08:49 / 18.11.2025
Служителите могат да останат без ваучери за храна, секторът настоява сумата да се увеличи до 150 евро през 2026 г.
Служителите могат да останат без ваучери за храна, секторът настоява сумата да се увеличи до 150 евро през 2026 г.
12:18 / 19.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
Катастрофи в България
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
1200 метра повдигната жп линия в Пловдив
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: