|Риалити звезда легна под ножа
Певицата споделя откровено, че след две раждания и периоди на кърмене е почувствала нуждата да върне самочувствието си чрез операция за поставяне на силиконови импланти и повдигане на гърдите.
Операцията е извършена в реномирана клиника в Турция, а Кристина побърза да успокои последователите си в социалните мрежи по-малко от 24 часа след излизането от упойка. До нея е и половинката й Артьом Анатолиевич-Арти.
"Естествено има болка“, признава тя в историята в своя Instagram профил, но допълва, че вече е на крака и се разхожда, макар и само до кафенето пред болницата.
Припомняме, че певицата и нейният партньор – инфлуенсърът Артьом Анатолиевич-Арти, се познават от години, но романтичната им връзка започва през 2020 г. по време на снимките на "Гласът на България“. Тогава Арти изненадва любимата си с предложение за брак на сцената, превръщайки участието й в предаването в двоен триумф. Малко след това се ражда синът им Виторио, който вече е на 4 години. Дъщеря им Каталея пък е вече на 10 месеца, пише Ladyzone.bg.
Популярен българин днес става на 63
17:36 / 12.02.2026
Специалист: Докато сме влюбени, не сме гладни
22:13 / 11.02.2026
Родена е в Пловдив, днес става на 30
17:37 / 11.02.2026
Удостоиха Лили Иванова с почетен знак
15:05 / 11.02.2026
Мощна и опасна буря удря части от Европа
13:47 / 11.02.2026
За да бъде реално по закон едно намаление, стоката трябва да се п...
11:22 / 11.02.2026
Новият имотен феномен: Пет села оформят "златен пръстен" около Пловдив
20:57 / 10.02.2026
Наша актриса: Номинирам видеата от "Петрохан" за Оскари!
13:13 / 11.02.2026
