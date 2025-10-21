ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Ретроградният Меркурий разбърква сериозно живота на тези зодии през ноември
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:43Коментари (0)335
©
Ретроградният Меркурий през ноември ще бъде труден период за преосмисляне на живота за няколко зодии. Те вече усещат първите отгласи от космическия хаос, който ретроградният Меркурий носи със себе си.

Подготвителният период ще започне на 21 октомври 2025 г. и ще продължи до 9 ноември, когато планетата официално ще обърне посоката си. Въпреки че всички зодии ще усетят известно въздействие, то ще бъде най-силно за няколко зодии. Ето кои са те.

Близнаци

За Близнаците това време ще бъде огледало, отразяващо накъде сте насочвали енергията си, без да получавате желаната възвръщаемост. Тъй като Меркурий ви управлява, забавянето му може да повлияе на обичайния ви ритъм на живот. Не се вкопчвайте в нещо, което е изчерпало потенциала си. Позволете си да спрете, да размислите и да изберете различен път. Понякога крачката назад е началото на истинския напредък.

Дева

Вие сте особено чувствителни към циклите на Меркурий и фазата преди планетата да обърне посоката си ще ви повлияе особено. Възможни са недоразумения, технически проблеми или трудности в комуникацията.

В момента обаче е важно да не се опитвате да контролирате всичко, а да спрете и да разберете какво наистина заслужава вашето внимание. Този период ще ви научи да цените тишината и вътрешния баланс, както и активните действия.

Скорпион

Периодът преди ретроградния Меркурий ще бъде време на дълбока вътрешна трансформация за Скорпионите. Всичко, което сте смятали за неизменно, може да се нуждае от преразглеждане. Преосмислете убежденията си, изследвайте сенките си и не се страхувайте да се освободите от старото. С приближаването на Меркурий към вашия знак, ще преминете през процес на прочистване, след което ще се преродите и ще видите живота от нова перспектива, предлагаща ви повече възможности.

Стрелец

Ретроградният Меркурий ще премине през вашия знак, така че влиянието му ще бъде особено силно изразено. Ще трябва да преоцените своите убеждения, възгледи и житейски цели. Не бързайте с заключенията, действайте, когато интуицията ви подсказва "да“. Избягвайте прибързани думи и решения, тъй като те биха могли да ви върнат към стари грешки. Този период ще ви помогне да погледнете трезво на целите си и да разберете от какво наистина се нуждаете за растеж и благополучие.


Още по темата: общо новини по темата: 1161
20.10.2025 »
18.10.2025 »
17.10.2025 »
13.10.2025 »
12.10.2025 »
12.10.2025 »
предишна страница [ 1/194 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Глория напусна сцената
16:24 / 21.10.2025
Правителство предложи край на лятното часово време
14:43 / 21.10.2025
Ретро снимка показва Деси Банова преди 27 години
11:45 / 21.10.2025
Още първата серия на "На всеки километър" започва с огромна лъжа,...
09:57 / 21.10.2025
Пилотът Марио Бакалов: Напукано челно стъкло на самолет не е пово...
08:15 / 21.10.2025
Един огромен талант на 40: Арести, дете от чужденец и любов с жен...
21:28 / 20.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Честито на Виктор Калев!
Честито на Виктор Калев!
13:53 / 20.10.2025
Проф. Стоянович за "На всеки километър": Сериалът е продукт на епоха, в която липсва конкуренция и изборът пред зрителя е ограничен
Проф. Стоянович за "На всеки километър": Сериалът е продукт на епоха, в която липсва конкуренция и изборът пред зрителя е ограничен
12:26 / 20.10.2025
Станимир Гъмов: Развод, конфликти, трудни периоди
Станимир Гъмов: Развод, конфликти, трудни периоди
21:34 / 19.10.2025
Пловдивчанин: Апартаментът ми е 109 квадрата, плащах 350 лева, а с увеличението щеше да стигне 450
Пловдивчанин: Апартаментът ми е 109 квадрата, плащах 350 лева, а с увеличението щеше да стигне 450
10:24 / 19.10.2025
Свидетел на трагедията на АМ "Тракия": Докато момичето умираше, хората просто стояха
Свидетел на трагедията на АМ "Тракия": Докато момичето умираше, хората просто стояха
13:17 / 19.10.2025
Шефът на Хърватската национална банка: Приемането на еврото е добро решение. Ние спечелихме от него, България също ще спечели
Шефът на Хърватската национална банка: Приемането на еврото е добро решение. Ние спечелихме от него, България също ще спечели
17:51 / 19.10.2025
България копае дъното! Момчето, намушкано в мол, е починало
България копае дъното! Момчето, намушкано в мол, е починало
22:22 / 19.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Хороскоп за деня
Войната в Украйна
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Тройно убийство и къща в пламъци в Бургаско
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: