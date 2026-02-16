ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Разкриха причината за войната между Уилям и Хари
Въпреки че мнозина спекулират за точната причина за кавгата им, откъси от "Уилям и Катрин: Интимната история“ - нова книга на Ръсел Майърс, редактор на кралското семейство за Mirror, разкриват, че спор относно закрилата на Кейт и Меган е допринесъл за раздялата им.
Позовавайки се на добре познатите чувства на Хари относно нуждата му от кралска защита, Майърс пише, че опасенията на херцога са се изострили, когато тогавашната му приятелка Меган Маркъл "станала мишена в социалните мрежи поради бирасовия си произход“ в ранните дни на връзката им.
Ексклузивният откъс гласи: "Меган стана мишена в социалните мрежи поради бирасовия си произход и Хари поиска да се предприемат действия. Кралските помощници го информираха, че са безсилни да действат, така че той насочи вниманието си към кралските екипи за защита, финансирани от Министерството на вътрешните работи. Когато му беше казано, че такава защита няма да бъде осигурена, докато той и Меган не се оженят, Хари не повярва и призова баща си и брат си да се намесят.
Уилям настояваше, че не може да се намесва в правителствено решение, особено такова, при което всички разходи ще бъдат поети от данъкоплатците, но Хари беше добре запознат с това, че Катрин не само е получила неофициални насоки от двореца, когато е била просто приятелка на брат му, но и че е отговаряла на условията за денонощна защита веднага щом се сгодиха“.
Решението на тогавашния принц Чарлз обаче беше окончателно, а последвалото нежелание на Уилям да помогне предизвика спор, който разпали продължителна и грозна вражда. Според съобщенията, допълнителни щети на връзката са нанесени, когато Хари публикува дръзко изявление, осъждащо онлайн отразяването, което Меган получава - без първо да се консултира с баща си или по-големия си брат.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Известен наш актьор пак се ожени, Сашо Кадиев и новата му жена ку...
20:52 / 16.02.2026
Почина велик актьор
20:41 / 16.02.2026
Нона Йотова пази в тайна, че е станала баба
17:27 / 16.02.2026
30 моми влизат в "Ергенът"
15:22 / 16.02.2026
"Стани богат" се завръща, но с по-малка реална награда за участни...
09:18 / 16.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Стилист Капанов: Направих всичко, за да спася сина си
14:36 / 15.02.2026
Уникални златни накити откриха археолози от гроба на Владетеля на Сакар
16:42 / 14.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS