Разкриха причината за войната между Уилям и Хари

© Нова книга, шокираща, разкри ключова причина за публичния разрив между принц Уилям и принц Хари - и тя е свързана с кралската защита. Двамата братя са в конфликт от няколко години, като херцогът на Съсекс го описва като свой "обичан брат и заклет враг“ в мемоарите си от 2023 г., "Spare“.



Въпреки че мнозина спекулират за точната причина за кавгата им, откъси от "Уилям и Катрин: Интимната история“ - нова книга на Ръсел Майърс, редактор на кралското семейство за Mirror, разкриват, че спор относно закрилата на Кейт и Меган е допринесъл за раздялата им.



Позовавайки се на добре познатите чувства на Хари относно нуждата му от кралска защита, Майърс пише, че опасенията на херцога са се изострили, когато тогавашната му приятелка Меган Маркъл "станала мишена в социалните мрежи поради бирасовия си произход“ в ранните дни на връзката им.



Ексклузивният откъс гласи: "Меган стана мишена в социалните мрежи поради бирасовия си произход и Хари поиска да се предприемат действия. Кралските помощници го информираха, че са безсилни да действат, така че той насочи вниманието си към кралските екипи за защита, финансирани от Министерството на вътрешните работи. Когато му беше казано, че такава защита няма да бъде осигурена, докато той и Меган не се оженят, Хари не повярва и призова баща си и брат си да се намесят.



Уилям настояваше, че не може да се намесва в правителствено решение, особено такова, при което всички разходи ще бъдат поети от данъкоплатците, но Хари беше добре запознат с това, че Катрин не само е получила неофициални насоки от двореца, когато е била просто приятелка на брат му, но и че е отговаряла на условията за денонощна защита веднага щом се сгодиха“.



Решението на тогавашния принц Чарлз обаче беше окончателно, а последвалото нежелание на Уилям да помогне предизвика спор, който разпали продължителна и грозна вражда. Според съобщенията, допълнителни щети на връзката са нанесени, когато Хари публикува дръзко изявление, осъждащо онлайн отразяването, което Меган получава - без първо да се консултира с баща си или по-големия си брат.