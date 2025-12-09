ИЗПРАТИ НОВИНА
Разгадаха мистерията със сините кучета
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:03
©
Новината за кучета с яркосиня козина, забелязани на територията на Чернобилската зона в Украйна, предизвика вълна от коментари и спекулации в социалните мрежи. Някои хора предположиха, че необичайният цвят се дължи на радиация, други – че е резултат от изкуствен интелект или дигитална обработка. Оказва се обаче, че причината е далеч по-прозаична и не буди притеснение.

Ветеринарният лекар Дженифър Бец, медицински директор на програмата Dogs of Chernobyl (Кучетата на Чернобил), която е част от неправителствената организация Clean Futures Fund, обяснява, че екипът ѝ се е натъкнал на три кучета, почти изцяло покрити със синьо вещество.

Според нея животните вероятно са се търкаляли в него, а не става дума за никакво лъчево замърсяване. 

Организацията Dogs of Chernobyl работи на място от 5 до 13 октомври, като мисията ѝ е да улавя, кастрира и освобождава обратно кучетата, потомци на животните, изоставени през 1986 г. след аварията в атомната електроцентрала. Именно по време на тази кампания екипът забелязал трите сини кучета.

"Опитахме няколко пъти да ги уловим, но те са изключително плашливи и трябваше да използваме упойващи стрели. За съжаление, този път не успяхме“, разказва Бец.

Снимките на сините кучета бързо обиколиха медиите и социалните мрежи, предизвиквайки различни теории – от фотошоп и изкуствен интелект до радиационно облъчване.

"Подозираме, че веществото идва от стар преносим тоалетен контейнер, който се намираше близо до кучетата,“ уточнява ветеринарят. "Все още не можем да потвърдим това със сигурност, но няма никакви признаци, че става дума за радиация.“

Бец подчертава, че животните изглеждат напълно здрави и няма основания за тревога.

"Докато не оближат голяма част от веществото, няма опасност за тях,“ казва  жената. Тя добавя, че по време на стерилизационните кампании кучетата понякога се маркират с цветни тебешири – зелени, червени, сини или лилави – за да се обозначи кои вече са били оперирани.

Тази боя обаче се поставя само на главата и се измива за няколко дни, така че няма връзка с настоящия случай.

 Програмата Dogs of Chernobyl се грижи за бездомните кучета и котки, които живеят в радиоактивната зона, като им осигурява храна, ветеринарна помощ и контролира тяхната популация.

От 2017 г. насам организацията е кастрирала над 1000 животни в района на Чернобилската забранена зона, която обхваща близо 50 квадратни километра.

По данни на Clean Futures Fund, около 250 бездомни кучета живеят около атомната централа, 225 – в град Чернобил, а стотици други – из цялата зона на отчуждение, пише BBC.

В заключение, специалистите уверяват, че "сините кучета“ не са резултат от радиация, а просто от контакт с изкуствено вещество – и че животните са в добро здравословно състояние.







