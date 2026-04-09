Рая Пеева изненада шеф Виктор Ангелов и зрителите на Hell's Kitchen, след като преди минути обяви в ефир, че е бременна. Тя разкри щастливата новина, обяснявайки, че се чувства изнервена и ѝ прилошава от миризмите в кухнята именно заради бременността. "Ще ставам майка и малко съм емоционална. Досега криех тази тайна. И да...бременна съм. От Явор Бахаров- някой да не се обърка", през сълзи сподели актрисата.

Припомняме, че още в края на месец март Plovdiv24.bg информира, че след почти десет години любов, раздели, събирания и много житейски драми, актрисата Рая Пеева и дългогодишният й партньор Явор Бахаров са на прага на най-важната промяна в живота си. Новината, че блондинката е бременна с първото им дете, дойде само два месеца, след като изненадващо се появи с годежен пръстен. Зад кулисите на Hell's Kitchen упорито се говореше, че в живота й се случва нещо голямо, но малцина подозираха, че причината е именно бременност. Рая е на 37 години, а Явор през лятото ще навърши 41 и според близки до двойката именно това е бил решаващият момент.