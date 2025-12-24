ЗАРЕЖДАНЕ...
|Путин честити рождения ден на Захарова, Песков нарече работата й "брилянтна"
"Мога да съобщя, че президентът Путин изпрати поздравителна телеграма до Захарова. Ние, разбира се, се присъединяваме към поздравленията на нашия президент“.
Директорът на Департамента за информация и преса на руското Министерство на външните работи Мария Захарова празнува днес своя 50-ти рожден ден.
Дипломатът е поздравена и от министъра на външните работи Сергей Лавров, главния редактор на медийната група "Россия сегодня“ Маргарита Симонян, генералния директор на "Россия сегодня“ Дмитрий Киселев, телевизионния водещ Владимир Соловьов, и представители на различни ведомства и медии.
