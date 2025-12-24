ИЗПРАТИ НОВИНА
Путин честити рождения ден на Захарова, Песков нарече работата й "брилянтна"
Автор: Николина Александрова 14:40
©
Руският президент Владимир Путин изпрати поздравително послание до говорителя на Министерството на външните работи на Русия Мария Захарова по случай рождения ѝ ден, а Кремъл се присъедини към поздравлението, съобщи говорителят на руския президент Дмитрий Песков, предава Ведомости.

"Мога да съобщя, че президентът Путин изпрати поздравителна телеграма до Захарова. Ние, разбира се, се присъединяваме към поздравленията на нашия президент“.

Директорът на Департамента за информация и преса на руското Министерство на външните работи Мария Захарова празнува днес своя 50-ти рожден ден.

Дипломатът е поздравена и от министъра на външните работи Сергей Лавров, главния редактор на медийната група "Россия сегодня“ Маргарита Симонян, генералния директор на "Россия сегодня“ Дмитрий Киселев, телевизионния водещ Владимир Соловьов, и представители на различни ведомства и медии.







