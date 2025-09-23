ЗАРЕЖДАНЕ...
Пускат билетите за Iron Maiden
Билетите за концерта ще бъдат достъпни с ексклузивна предварителна продажба за членовете на Fest Club от 24 септември в 11:00 ч. – платформата, през която бяха изкупени над 60% от билетите за концерта на Роби Уилямс, тъй като все повече фенове я избират като най-сигурния начин за ранен достъп до най-търсените концерти в България. Масовата продажба за всички започва на 27 септември (събота) в мрежата на Ticket Station, а цените са между 99 и 280 лв. Към специалното събитие в София ще се присъедини и Eddie’s Official Pop-Up Dive Bar, който ще отвори врати с Trooper Beer, Darkest Red Wine и ексклузивен мърчандайз.
Турнето е специален подарък за всички, които са израснали с музиката на Iron Maiden. Песни като Hallowed Be Thy Name, The Trooper, 2 Minutes to Midnight, Wasted Years и Fear of the Dark са саундтракът на цяло поколение, който ще оживее в сърцето на София в края на май. За онези, които помнят първите си касетки или винили на Maiden, и за младите фенове, които искат да усетят духа на 80-те, това шоу ще бъде среща с най-чистата енергия и магия на групата в годините, когато създаваше своята легенда. Iron Maiden – Run For Your Lives World Tour 2026. София ще бъде част от историята.
