|Първият епизод на "Мамник" привлече стотици хиляди зрители
Началото на криминалната мистерия беше отбелязано с галапремиера, на която целият екип на продукцията и много специални гости гледаха заедно първия епизод в четири кинозали. На събитието присъстваха актьорите в главните роли – Екатерина Лазаревска, Мариян Стефанов, Йордан Ръсин и Гринго-Богдан Григоров, както и техните колеги, едни от най-обичаните имена в българското кино и театър – Атанас Атанасов, Никола Додов, Димитър Селенски и други. До тях застана и кучето Колт, което влиза в ключовия персонаж на граничарското куче Айрън.
Първи зрители на екранизацията на "Мамник“ бяха и едни от най-големите фенове на книгата на Васил Попов, които се потопиха в мистериозния свят на сериала. Те приветстваха актьорите и продуцентите: от страна на БНТ – Антон Андонов, член на УС на обществената телевизия, Миладин Гергов, Михаил Абаджиев, Силва Христова от дирекция "ТВФ - Студия Екран“; от страна на Фалкънуинг Студио – Девора Йовчева; от страна на Глобал Филмс – Магърдич Халваджиян и Силвестър Йорданов. Както и – режисьора и креативен продуцент Виктор Божинов, писателя Васил Попов, оператора Антон Бакарски, сценаристите Владислав Тинчев и Димитър Христов – Кевин, художника Ванина Гелева, художника на костюмите Кремена Халваджиян, композитора Петър Дундаков, заедно с целия екип на продукцията.
Сериалът "Мамник“ се разгръща в 12 епизода, изпълнени с напрежение, неочаквани обрати и все по-дълбоко заплитаща се мистерия. С всеки следващ епизод тайните в село Вракола ще започнат да излизат наяве, а древното зло от българския фолклор ще разкрива истинското си лице. В това черно време обаче една красива любовна история също проправя своя път, осветявайки мрака в селото.
БНТ е най-големият продуцент на телевизионно кино в България, като сериалът "Мамник“ е част от филмопроизводството на обществената телевизия. Идеята и цялостната реализация на проекта са дело на Глобал Филмс с продуценти Магърдич Халваджиян и Силвестър Йорданов, по мотиви на хитовия аудиосериал "Мамник“ от Васил Попов, създаден за Storytel. Копродуцент е и Фалкънуинг Студио – компания с бързо нарастващо присъствие в индустрията, която стои зад някои от най-актуалните филмови и телевизионни проекти у нас към момента. От името на Фалкънуинг Студио продуценти на сериала са Девора Йовчева и Иво Апостолов. "Мамник“ се осъщестява с подкрепата на Национален филмов център.
