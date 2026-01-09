ЗАРЕЖДАНЕ...
|Проф. Ива Христова: Хващаме грип по-лесно, ако носът и шията ни са студени
"Важно е краката ни да не са студени и мокри, особено при децата. Чрез охлаждането на крайниците – краката, шията, главата, отваряме вратата за вируси. Тогава нашата имунна система не може да достигне до мястото, където е необходимо да работи. Ако нашите кръвоносни съдове са разширени и добре кръвооросени, клетките на имунната ни система ще се пренесат там", поясни пред NOVA професорът.
По думите ѝ броят на заболелите от грип се повишава предвидимо. Динамиката е подобна на миналогодишната. В момента изцяло доминира вирусът на грип А подтип H3N2, а подтип Б ще се появи в края на грипната епидемия.
"Тези мутации, които настъпиха във вируса, засегнаха възможността му по лесно да се разпространява", поясни Христова.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 6
