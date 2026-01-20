ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пробив в медицината: Бактерия на жаба помага за ракови клетки
Проучването стъпва върху дългогодишно наблюдение, че земноводните и влечугите изключително рядко развиват онкологични заболявания. Това насочва учените към идеята, че чревната им микробиота може да крие естествени механизми за защита срещу рака.
В рамките на изследването екипът тества 45 различни бактериални щама, изолирани от жаби, тритони и гущери. Част от тях показват противотуморна активност, но най-впечатляващи резултати дава щамът Ewingella americana, извлечен от червата на японската дървесна жаба. Само едно приложение на бактерията води до пълно изчезване на туморите при мишките.
Подробният анализ разкрива, че бактерията действа чрез двоен механизъм. От една страна тя директно уврежда туморната тъкан, а от друга – активира мощен имунен отговор. След лечението се наблюдава повишена активност на Т- и В-клетките, както и на неутрофилите, които играят ключова роля в потискането на раковия растеж.
Учените предполагат, че способността на тези бактерии да оцеляват и да се размножават в среда с ниско съдържание на кислород – характерна за туморите – е решаващ фактор за тяхната ефективност. Именно тази адаптация им позволява да атакуват раковата тъкан там, където много терапии губят ефективност.
Авторите на изследването подчертават, че резултатите са предклинични и засега се отнасят само до опити върху животни. Необходими са допълнителни тестове за безопасност и ефикасност, преди подобен подход да бъде обсъждан за приложение при хора. Въпреки това откритието отваря нова и изключително обещаваща посока в разработването на бъдещи противоракови терапии.
