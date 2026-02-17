ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Принц Андрю завлече семейството си с 12 млн. паунда
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:51Коментари (0)337
©
Срамът за британския кралски двор няма край! Докато Бъкингам се опитва да изчисти имиджа си, нова порция разкрития от The Sun забиха поредния пирон в ковчега на репутацията на принц Андрю.

Оказва се, че "любимият син“ на кралицата е не само обект на сексуални обвинения, но и обикновен длъжник, който е "ужилил“ най-близките си роднини с милиони.

През 2022 г., за да избегне унижението да дава показания под клетва по делото на Вирджиния Джуфре, Андрю сключи извънсъдебно споразумение за 12 милиона паунда. Парите бяха събрани "на пожар“ от семейството:

Кралица Елизабет II: Извади 7 милиона паунда;

Принц Филип: Добави 3 милиона;

Крал Чарлз III: Внесе 1,5 милиона.

Андрю обеща да върне парите след продажбата на хижата си в Швейцария, но сделката се оказа фиаско. Резултатът? Към днешна дата той не е възстановил нито цент в кралската хазна.

Вирджиния Джуфре може и да почина през април 2025 г., но гласът ѝ продължава да кънти от страниците на нейните мемоари. Книгата "Ничие момиче“, публикувана преди месеци, взриви Острова с разтърсващи детайли:

Разкази за масови оргии с участието на принца;

Шокиращо признание за спонтанен аборт, претърпян след една от срещите им.

Търпението на крал Чарлз III окончателно се изчерпа. Под огромния натиск на разкритията и невърнатите дългове, Андрю бе принуден да се откаже от херцогската си титла.

Присъдата на Бъкингам: Андрю е лишен от всички титли и официално изгонен от Кралската ложа.

Някогашният герой от Фолкландската война днес е просто един самотен длъжник, чието име е заличено от официалния протокол на монархията.


Още по темата: общо новини по темата: 3416
17.02.2026 »
17.02.2026 »
17.02.2026 »
17.02.2026 »
17.02.2026 »
17.02.2026 »
предишна страница [ 1/570 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Пловдивска счетоводителка с провокативна визия влиза в "Eргенът"
10:41 / 17.02.2026
Почина режисьор, оставил дълбока следа в историята на филмовото и...
09:49 / 17.02.2026
Известен наш актьор пак се ожени, Сашо Кадиев и новата му жена ку...
20:52 / 16.02.2026
Почина велик актьор
20:41 / 16.02.2026
Нона Йотова пази в тайна, че е станала баба
17:27 / 16.02.2026
30 моми влизат в "Ергенът"
15:22 / 16.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Стилист Капанов: Направих всичко, за да спася сина си
Стилист Капанов: Направих всичко, за да спася сина си
14:36 / 15.02.2026
Дара каза: "Сбогом"
Дара каза: "Сбогом"
09:20 / 16.02.2026
Пловдивчани плащат местни данъци почти десет пъти по-малко от семействата във Великобритания
Пловдивчани плащат местни данъци почти десет пъти по-малко от семействата във Великобритания
11:52 / 15.02.2026
Повече работни места, отколкото кандидати край Пловдив, стартовата заплата започва от 800 евро
Повече работни места, отколкото кандидати край Пловдив, стартовата заплата започва от 800 евро
09:12 / 15.02.2026
Раздялата, която беше последна за Ники Илиев
Раздялата, която беше последна за Ники Илиев
10:53 / 16.02.2026
На 25 км от Пловдив започна изработването на рокля с площ от 250 квадратни метра
На 25 км от Пловдив започна изработването на рокля с площ от 250 квадратни метра
08:20 / 15.02.2026
"Стани богат" се завръща, но с по-малка реална награда за участниците
"Стани богат" се завръща, но с по-малка реална награда за участниците
09:18 / 16.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
ДЮШ на Марица
Зима 2025/2026 г.
Смъртни случаи в България заради фентанил
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: