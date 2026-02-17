ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Принц Андрю завлече семейството си с 12 млн. паунда
Оказва се, че "любимият син“ на кралицата е не само обект на сексуални обвинения, но и обикновен длъжник, който е "ужилил“ най-близките си роднини с милиони.
През 2022 г., за да избегне унижението да дава показания под клетва по делото на Вирджиния Джуфре, Андрю сключи извънсъдебно споразумение за 12 милиона паунда. Парите бяха събрани "на пожар“ от семейството:
Кралица Елизабет II: Извади 7 милиона паунда;
Принц Филип: Добави 3 милиона;
Крал Чарлз III: Внесе 1,5 милиона.
Андрю обеща да върне парите след продажбата на хижата си в Швейцария, но сделката се оказа фиаско. Резултатът? Към днешна дата той не е възстановил нито цент в кралската хазна.
Вирджиния Джуфре може и да почина през април 2025 г., но гласът ѝ продължава да кънти от страниците на нейните мемоари. Книгата "Ничие момиче“, публикувана преди месеци, взриви Острова с разтърсващи детайли:
Разкази за масови оргии с участието на принца;
Шокиращо признание за спонтанен аборт, претърпян след една от срещите им.
Търпението на крал Чарлз III окончателно се изчерпа. Под огромния натиск на разкритията и невърнатите дългове, Андрю бе принуден да се откаже от херцогската си титла.
Присъдата на Бъкингам: Андрю е лишен от всички титли и официално изгонен от Кралската ложа.
Някогашният герой от Фолкландската война днес е просто един самотен длъжник, чието име е заличено от официалния протокол на монархията.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3416
|предишна страница [ 1/570 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Пловдивска счетоводителка с провокативна визия влиза в "Eргенът"
10:41 / 17.02.2026
Почина режисьор, оставил дълбока следа в историята на филмовото и...
09:49 / 17.02.2026
Известен наш актьор пак се ожени, Сашо Кадиев и новата му жена ку...
20:52 / 16.02.2026
Почина велик актьор
20:41 / 16.02.2026
Нона Йотова пази в тайна, че е станала баба
17:27 / 16.02.2026
30 моми влизат в "Ергенът"
15:22 / 16.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Стилист Капанов: Направих всичко, за да спася сина си
14:36 / 15.02.2026
Дара каза: "Сбогом"
09:20 / 16.02.2026
Раздялата, която беше последна за Ники Илиев
10:53 / 16.02.2026
"Стани богат" се завръща, но с по-малка реална награда за участниците
09:18 / 16.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS