ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
През 2026 любовта влиза в нов етап за тези зодии
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:59Коментари (0)626
© iStock
За много хора 2026 година ще се усеща различно още от първите месеци.

Въздухът ще е наситен с теми за близост, доверие и споделено бъдеще. Някои връзки ще преминат през изпитания, други ще узреят неочаквано бързо. Астрологично това е период, в който думите "ние“ и "заедно“ ще звучат по-силно от всякога.

Не става дума за съдба, изписана в камък, а за прозорец от възможности. Тези, които са готови да поемат отговорност и да отворят сърцето си, ще усетят подкрепа.

Звездите няма да решават вместо нас, но ще подсказват кога моментът е узрял.

Телец

За Телците 2026 година е една от най-силните в любовен план от дълго време насам. Юпитер, планетата на растежа и голямото щастие, активира сектора на брака и дългосрочните партньорства. Това е ясен сигнал, че сериозните отношения могат да преминат на следващо ниво.

Ако вече сте във връзка, годината е изключително подходяща за предложение, годеж или сватба. Ако все още търсите своя човек, обстоятелствата ще ви срещнат с някого, който отговаря на нуждата ви от стабилност и сигурност. Важното е да не бягате от обвързване.

Лъв

За Лъвовете 2026 ще бъде година на дълбоки лични промени. Ще се наложи да оставите зад гърба си стари модели и очаквания, които ви пречат да изградите равноправна връзка. Вместо идеализирани образи, ще започнете да цените лоялността и реалната подкрепа.

Ако сте във връзка, може да дойде онзи ясен момент, в който и двамата усещате, че е време за сериозна крачка. За Лъвовете това няма да е просто бляскава церемония, а съюз между двама силни и самостоятелни партньори.

Скорпион

Скорпионите ги очаква година, изпълнена с интензивни чувства и силно привличане. Венера ще активира любовния ви сектор на няколко ключови етапа, носейки страст, съдбовни срещи и емоции, на които трудно се устоява.

За вас бракът през 2026 не е формалност, а дълбоко и почти кармично свързване. Възможни са внезапни предложения, бързи решения и нестандартни любовни истории. Доверието към интуицията ще бъде решаващо.

Водолей

За Водолеите годината поставя важен избор между свободата и партньорството. И изненадващо за мнозина, много от вас ще изберат второто. Енергията на 2026 ще ви срещне с човек, който не ограничава индивидуалността ви, а я подкрепя.

Бракът при вас може да бъде нетрадиционен – без строги правила и класически сценарии. Възможни са пътувания вместо стандартна сватба или нестандартни договорки. Най-важното е, че това ще бъде осъзнат, зрял и честен съюз.

А какво да очакват останалите зодии?

2026 година няма да подмине никого. За останалите знаци възможностите за съдбовни срещи и важни решения ще се активират в определени периоди. Пролетта ще бъде ключова за Овните, лятото – за Близнаци и Везни, а краят на годината ще донесе силни емоции за Рибите.

Посланието на звездите е ясно: 2026 ще подкрепя онези, които действат смело, говорят открито за чувствата си и градят отношения върху доверие и уважение. Останалото е въпрос на избор.


Още по темата: общо новини по темата: 1241
16.01.2026 Вижте какво казва за всички зодии вашият дневен хороскоп за 17 януари 2026
г.
16.01.2026 Пари, много пари при 4 зодии днес
15.01.2026 "Пеперуди в стомаха": Три зодии с нова любов до края на месеца
15.01.2026 Днес за една зодия се отварят врати на нови възможности, друга трябва да извади "тайно оръжие"
11.01.2026 Ненужно напрежение и сигнали ще получат някои зодии през седмицата
12-18 януари
11.01.2026 Една зодия много ще реве днес
предишна страница [ 1/207 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Нана Гладуиш отново с диагноза рак
21:12 / 16.01.2026
Започнаха снимките на "Ергенът"
19:35 / 16.01.2026
Голям срив в социалната мрежа X
19:19 / 16.01.2026
"Револют" пуска нова функция в приложението си
16:36 / 16.01.2026
Дани Каназирева чукна 47 в бяла рокля за 500 евро
17:06 / 16.01.2026
Нов български сериал тръгва в ефир скоро
15:10 / 16.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Почина Нико Стоянов
Почина Нико Стоянов
11:04 / 15.01.2026
Принудително спират работата на завод "Кроношпан"
Принудително спират работата на завод "Кроношпан"
19:39 / 15.01.2026
Нинова към Трифонов: Слави, вече не сме на двата бряга на една река, а на две различни планети
Нинова към Трифонов: Слави, вече не сме на двата бряга на една река, а на две различни планети
14:45 / 15.01.2026
Остров в Гърция предлага безплатно настаняване и 500 евро месечно за семейства и работници
Остров в Гърция предлага безплатно настаняване и 500 евро месечно за семейства и работници
11:56 / 15.01.2026
Пари, много пари при 4 зодии днес
Пари, много пари при 4 зодии днес
07:24 / 16.01.2026
Първи полет за българските изтребители F-16
Първи полет за българските изтребители F-16
20:00 / 15.01.2026
Бизнесмен: Цените ни са най-високите, но в най-конкурентния пазар в света не спират да ни търсят
Бизнесмен: Цените ни са най-високите, но в най-конкурентния пазар в света не спират да ни търсят
09:53 / 16.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Кабинетът "Желязков" подава оставка
Зима 2025/2026 г.
Хороскоп за деня
Конфликт Израел-Газа
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: