ЗАРЕЖДАНЕ...
Престъпници дебнат дом, ремонтиран от "Бригада нов дом"
©
"Най-трудно е да я пазим, защото много къщи в селото, които остават без хора, биват разбити. А на нас ни се налага да отсъстваме и разчитаме на видеонаблюдението. Не е много сигурно с него, защото нямаме дувари, но и те ще се направят. Нямам обяснение за подобни престъпни дейности. Какво очакват крадците да намерят? На каква стойност е един компютър, че да се налага да разбиваш една къща?", пита бащата Стоян в репортаж в "Преди обед" по bTV в понеделник, след като историята на семейството развълнува зрителите.
"Искам да кажа на родителите, които нямат здравословни проблеми с децата си, да обръщат внимание на всяко нещо. Ако кажат, че ги боли пръстчето, ухото - да го направят. Може би ние не сме го направили навреме и стигнахме дотук", заяви Стоян.
Plovdiv24.bg припомня, че всичко започва преди няколко години, когато се появява екзема на главата му. Семейството тръгва по лекари, но те твърдят, че няма нищо притеснително и майката си въобразява. Положението става все по-тежко и малкият Илиянчо започва да халюцинира и да повръща. Майката спира да работи от февруари 2023 година, за да се грижи за детето. След ходене по мъките най-сетне е дадена страшната диагноза "мускулна дистрофия". Таткото Стоян си спомня, че дори ходил да плаче на гробовете на родителите си, за да търси помощ "отгоре". Майката решава, че се е провалила, защото не може да помогне на детето си.
В един момент семейството стига до турска клиника. Там е установено, че поставената диагноза е грешна и става въпрос за заболяване на имунната система - полимиозит. Започват серия от процедури, за финансирането на които се налага да разпродадат всичко. Малкият живее без да контактува с други деца, защото може много лесно да прихване вируси. Затова няма приятели и седи вкъщи, а майка му му преподава. За да се препитават, при 9-часовите пътувания до Турция, докато Стоян шофира, Стела сяда на задната седалка и шие чанти. Самият той от време на време ходи да работи като заварчик. Стига се до там, да бъдат разпродадени играчките на Илиян. Чак след репортаж по bTV се събират достатъчно пари, с които доста време занапред е осигурено заплащането на необходимите вливки.
В последно време нещата леко се подобрили, защото майката започнала да намира време и да преподава в училището в търновското село Сушица, където живеят. Там са с бащата на Стоян. Стоян, Стела и Илиян обитават една стая. Самата къща пък е с външна тоалетна и баня, но семейството казва, че това са "дребни неща" и това не ги притеснява толкова.
/
Още от Други
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.