|Препълване на резервоара може да причини скъпи щети на автомобила
Проблем в една от основните системи
Проблемът се крие в системата EVAP - акроним, който означава "Evaporative Emission Control System". Тя стана задължителна в Европа от 2019 с навлизането на Euro 6d-Temp стандарта, като е една от технологиите, които са част от системите за контрол на емисиите. За разлика от общоприетото мнение, всъщност емисиите не са само тези от изгорелите газове, но и от изпарението на горивото.
EVAP е доста проста - при съвременните бензинови автомобили горивната капачка е херметически запечатана, а изпаренията се изпускат чрез отделна изпускателна тръба, която води до филтър с активен въглен. Когато двигателят работи и условията са идеални, се отваря клапан за продувка и парите, съхранявани във филтъра с активен въглен, се изпращат във всмукателния колектор и изгарят в двигателя.
Системата е проектирана за газове, а не за течности. Но когато резервоарът се напълни над очакваното ниво, бензинът може да влезе в канала и да достигне филтъра с активен въглен, докато не се насити и повреди.
Скъпа подмяна на филтъра
В резултат на това въздухозаборникът за горивна пара вече не работи правилно и автомобилът започва да генерира съобщения за грешки, обикновено съпроводени с неправилна работа на двигателя, пише automedia. За да се реши проблемът, е необходимо да се замени филтърът, който вече не може да се регенерира - операцията може да струва от няколкостотин до над 1000 евро в зависимост от необходимия труд.
Затова, когато помпата изключи и спре да разлива бензин, най-добре е да избягвате добавянето на допълнително гориво. Това е особено вярно през лятото: всъщност в бензиностанциите горивото се съхранява в подземни резервоари при по-ниска температура от външната и когато пристигне в резервоара, се разширява леко, достигайки още по-лесно до отвора, който води към филтъра.
