|Предприемач: Губене на време е да учите право или медицина, изкуственият интелект ще ги обезцени
"Изкуственият интелект сам по себе си ще е остарял до момента, в който завършите докторантура. Дори сфери като прилагане на AI в роботиката ще бъдат решени дотогава,“ казва Джад Тарифи, съосновател на първия екип по генеративен AI в Google, цитиран от Business Insider.
Тарифи защитава докторска степен по AI още през 2012 г., когато темата далеч не е била толкова популярна. Днес обаче той е убеден, че времето на младите хора би било по-добре вложено в по-тясно специализирани области на пресечната точка с изкуствения интелект – като AI в биологията. А може би и изобщо без диплома.
"Висшето образование, каквото го познаваме в сегашния си етап, е напълно остаряло. Преуспяването в бъдеще няма да идва от събирането на титли и сертификати, а от изграждането на уникални гледни точки, лична инициативност, емоционална интелигентност и силни човешки връзки,“ коментира Тарифи пред Fortune.
Той насърчава младите хора да се съсредоточат върху две неща: умението да се свързват дълбоко с другите и вътрешната работа по опознаване на самите себе си.
Дори традиционно престижни пътеки като медицината и правото може вече да не са най-разумната инвестиция на време, смята Тарифи. Причината е, че образованието там отнема дълги години, докато AI се развива с главоломна скорост.
"В сегашната здравна система това, което се учи в медицинските университети, е остаряло и се основава предимно на механично зазубряне,“ допълва той.
Тарифи не е единственият критик на системата. Все повече гласове от технологичния сектор твърдят, че нарастващите разходи за образование, съчетани с остарели програми, създават "перфектната буря“ за неподготвено поколение работна сила.
"Не съм сигурен, че университетът подготвя хората за работата, която ги очаква днес,“ каза Марк Зукърбърг в подкаста This Past Weekend през април.
"Може би не всеки трябва да ходи в университет – и хората започват да приемат тази идея повече, отколкото преди десетина години.“
Изпълнителният директор на OpenAI Сам Алтман също подчертава, че дори най-новите AI модели вече действат като експерти на докторско ниво. "GPT-5 е като да говориш с PhD специалист по всяка тема,“ каза той по-рано този месец.
За настоящите докторанти по изкуствен интелект все пак пазарът на труда остава повече от благоприятен. Според данни на MIT, през 2023 г. около 70% от всички докторанти в сферата са поели към частния сектор след завършване – за сравнение, преди две десетилетия този дял е бил едва 20%.
Това обаче тревожи академичните среди. Хенри Хофман, ръководител на катедра "Компютърни науки“ в Чикагския университет, споделя пред Fortune, че студентите му отдавна биват ухажвани от компании, но днес примамките са невиждани.
"Един мой докторант без никакъв професионален опит наскоро се отказа от програмата, за да приеме предложение за "висока шестцифрена“ заплата от ByteDance,“ разказва Хофман.
"Когато студентите получават желаната работа още като студенти, трудно е да има причина да искат да продължават да се развиват на академично ниво.“
