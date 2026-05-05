Спортният журналист Борислав Орлинов стартира ново професионално начинание като водещ на популярната рубрика "Тайм аут" в сутрешното предаване "Преди обед". Новината беше потвърдена официално след негово участие в ефир заедно с футболната легенда на "Левски" Стефан Аладжов, видя Plovdiv24.bg.

Заедно с Аладжов Орлинов е коментира актуални спортни теми и знакови моменти от историята на българския футбол, преди да съобщи за новата си роля в телевизията.

Орлинов е утвърдено име в спортната журналистика, познат със своята експертиза и активна професионална работа. Включването му в екипа на "Преди обед" бележи нов етап в неговата телевизионна кариера.

Припомнчме, че Орлинов има връзка с най-добрата българска футболистка Евдокия Попадинова.