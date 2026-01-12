ЗАРЕЖДАНЕ...
|Празнуват българки с красиви имена
Родена в Рим от знатни родители. Баща й бил таен християнин. Той възпитал дъщеря си в благочестие и я научил на Божественото писание. Пълнолетната Татяна пожелала да прекара живота си в целомъдрие. Тя станала невеста на Христа, и на Него служела ден и нощ с молитва и пост, умъртвявайки плътта си, поробвайки я на духа. Заради добродетелния живот, Христос увенчал невестата Си с мъченически венец.
Празнуват българките с имена Татяна, Таня.
