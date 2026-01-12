Празнуват българки с красиви имена

© Православният празник 12 януари (25 януари по стар стил) е денят на паметта на света мъченица Татяна, живяла през III век в Рим, както и на Свети Сава, архиепископ на Сърбия.



Родена в Рим от знатни родители. Баща й бил таен християнин. Той възпитал дъщеря си в благочестие и я научил на Божественото писание. Пълнолетната Татяна пожелала да прекара живота си в целомъдрие. Тя станала невеста на Христа, и на Него служела ден и нощ с молитва и пост, умъртвявайки плътта си, поробвайки я на духа. Заради добродетелния живот, Христос увенчал невестата Си с мъченически венец.



Празнуват българките с имена Татяна, Таня.