|Празник е! Имен ден имат българи с много интересни имена
Зиновий и сестра му Зиновия били родом от гр. Егей. Заради вярата си в Христа те били подложени на тежки мъчения и накрая посечени.
Св. Милутин се отличавал с голяма благотворителност. Царувал 42 години и изпълнил обещанието си - колкото години царува, толкова църкви да построи. Погребан е в Банския манастир, а мощите му - пренесени в църквата “Св. Неделя" в София.
На този православен празник християните се молят за изцеление от болести, най-вече от заболявания, засягащи очите и ушите, както и от последствията от тежки счупвания. Молитвите на празника са насочени към изцеление от тежки заболявания, предпазване от беди и нещастия.
Смята се, че на този ден е добре да нахраните птиците - това ще привлече късмет в дома. Тези, които работят много на този празник, ще живеят в изобилие.
Имен ден: На 30 октомври имен ден празнуват Зиновий, Зиновия, както и хора с имена като Зорница.
