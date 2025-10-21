ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Правителство предложи край на лятното часово време
В специално видео в социалната мрежа Х премиерът Педро Санчес обяви, че не вижда смисъл в преминаването от лятно към зимно часово време.
"Във всички проучвания, в които са питани испанци и европейци, мнозинството е против тази смяна", добавя министър-председателят.
Сред аргументите на испанското правителство са - първо, мнозинството от подкрепата на испанските и европейските граждани; освен това, липсата на научни доказателства за връзката между промяната на часовото време и спестяването на енергия; и трето - отрицателните ефекти от двойната промяна на часовото време върху здравето и благосъстоянието на гражданите.
Правосъдният министър Феликс Боланьос обясни, че правителството е решило да започне този дебат сега, защото планирането на ЕС за текущите промени в часовото време приключва през 2026 г., така че сега е подходящият момент да се обърне внимание на него.
Според Боланьос настоящата система вече не служи на двете цели, преследвани при въвеждането ѝ през 1980 г., а именно икономии на енергия и хармонизиране на общия пазар.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Ретро снимка показва Деси Банова преди 27 години
11:45 / 21.10.2025
Още първата серия на "На всеки километър" започва с огромна лъжа,...
09:57 / 21.10.2025
Пилотът Марио Бакалов: Напукано челно стъкло на самолет не е пово...
08:15 / 21.10.2025
Един огромен талант на 40: Арести, дете от чужденец и любов с жен...
21:28 / 20.10.2025
Много сериозен играч в шоубизнеса ни днес стана на 51, малцина зн...
19:28 / 20.10.2025
Стягат сватба
16:04 / 20.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Виктор Калев!
13:53 / 20.10.2025
Станимир Гъмов: Развод, конфликти, трудни периоди
21:34 / 19.10.2025
България копае дъното! Момчето, намушкано в мол, е починало
22:22 / 19.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS