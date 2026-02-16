ЗАРЕЖДАНЕ...
|Популярна туристическа атракция на Адриатическо море се срути
"Срутването на "Арката на влюбените“ в Сант-Андреа, в района на Мелендуньо, провинция Лече, е следствие от климатичните промени, които сериозно засягат нашия регион, и привлича вниманието към крехкостта и постоянното развитие на нашите брегови линии: емблематични ландшафти, които днес се променят по-бързо, отколкото в миналото“, се отбелязва в съобщението.
Съветникът по инфраструктура и мобилност на региона Апулия Рафаеле Пиемонтезе отбелязва, че това е загуба на "колективната памет, ландшафта и идентичността“. Той също така отбелязва ускоряването на разрушителните природни процеси, предизвикани от климатичните промени, и призовава за навременни мерки за предотвратяване на подобни случаи.
Коментари (0)
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
