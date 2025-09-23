© Френският президент Еманюел Макрон е бил принуден да прекъсне разходката си пеша из Ню Йорк до френското посолство заради полицейския кордон, който е бил поставен на улицата в очакване на кортежа на американския президент Доналд Тръмп. За това съобщава bfmtv, която публикува видеозапис на разговора на държавния глава с полицаите.



"Много съжалявам, господин президент, в момента всичко е блокирано“, обяснява полицаят на Макрон. Тогава държавният глава се обажда на Тръмп от мобилния си телефон, за да му разкаже за възникналата ситуация. "Представиш ли си, чакам на улицата, защото всичко е блокирано заради теб“, обяснява той.



След това, според портала, Макрон продължил разговора с американския лидер и продължил да върви пеша още половин час от сградата на ООН, където същата вечер приключи конференцията, организирана по инициатива на Франция и Саудитска Арабия, на която Макрон обяви признаването на държавността на Палестина.



