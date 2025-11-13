Полицайка направи фурор в "Стани богат"

© Разследващ полицай от Дупница Вероника Фотева направи истински фурор в предаването "Стани богат" по Nova. След нейното участие коментарите в социалните мрежи заваляха, тъй като тя набързо използва всичките ѝ жокери още в първите въпроси:



За въпросите за 1500 и 2000 лева тя използва жокера "50:50" и помощ от приятел, който беше нейният син Велико. Той се включи по телефона от Милано.



Вероника взе решението си за окончателния отговор към всеки следващ въпрос чрез логика.



Помощ от водещия Ники Кънчев тя получи на въпроса за 3000 лева: "Каква специалност е изучавал Махатма Ганди в Лондон в края на 80-те години на XIX в.?" Ники заяви "Право", което ѝ осигури сигурната печалба.



При въпроса за 5000 лева: "Какъв тип растения са литопсите, известни като 'живи камъчета'?" – тя отговори по метода на изключването, като посочи грешните варианти и каза правилно - сукулентни.



Въпросът за 10 000 лева затрудни Вероника: "Каква сграда бе открита през 1989 г. на мястото на разрушената Бастилия в Париж?" – възможностите бяха Стадион, Опера, Супермаркет и Църква. Тя обаче даде грешен отговор. тя посочи супермаркет, като правилният беше опера.