ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Почина легендарният изпълнител D’Angelo
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:30Коментари (0)583
©
На 51 години почина D’Angelo - легендарен изпълнител на R&B, който помогна за създаването на нео-соула, съобщи NOVA.

Семейството на певеца потвърди новината за смъртта му в изявление за списание Variety. "Сияйната звезда на нашето семейство е угасила светлината си за нас в този живот... След продължителна и смела борба с рака, с разбито сърце съобщаваме, че Майкъл Д’Анджело Арчър, познат на своите фенове по целия свят като D’Angelo, е бил повикан у дома, напускайки този живот днес, на 14 октомври 2025 г.", съобщават близките му. 

“Ние сме натъжени, че той оставя само скъпи спомени за семейството си, но сме безкрайно благодарни за наследството от изключително въздействаща музика, която оставя след себе си. Молим ви да уважавате нашето лично пространство в този труден момент, но ви каним да се присъедините към нас в скръбта по неговата загуба, като същевременно празнуваме дарбата на песента, която той остави за света", допълни семейството му.

 

Партньори и близки на D’Angelo споделиха моменти заедно в социалните мрежи. DJ Premier, който е продуцирал песента му Devil’s Pie написа: "Толкова тъжна загуба. Имахме толкова много прекрасни моменти. Ще ми липсваш много. Спи спокойно, Ди. Обичам те, КРАЛЮ.“

Като загадъчна фигура, която гореше ярко на сцената, D’Angelo издаде три албума през кариерата си, включително дебютния си албум от 1995 г. Brown Sugar, Voodoo от 2000 г. и последния си албум Black Messiah от 2014 г., издаден с лейбъла Vanguard. Той създаде свой отличителен звук с Brown Sugar, съчетавайки класически R&B елементи с хип-хоп влияния, преди да развие по-богат, соулфул стил с Voodoo. За последните два албума спечели 4 награди "Грами" и беше ключова фигура за навлизането на епохата на нео-соула







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Важно! Задължително съхранявайте плодовете и зеленчуците поотделн...
17:39 / 14.10.2025
Честито на Васко Василев!
17:14 / 14.10.2025
Ергенът с най-кратко тв участие е арестуван за насилие? Душил при...
16:37 / 14.10.2025
Деян Донков заживя в Пловдив с новата доста по-млада любима
13:07 / 14.10.2025
Петър Дилов: Над 20 милиона японци започват деня си с българско к...
10:04 / 14.10.2025
Зуека: Моята свобода е в личния ми избор
09:40 / 14.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Природни стихии
Григор Димитров в турнири през 2025-а година
Бури и градушки 2025 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: