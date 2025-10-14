ЗАРЕЖДАНЕ...
|Почина легендарният изпълнител D’Angelo
Семейството на певеца потвърди новината за смъртта му в изявление за списание Variety. "Сияйната звезда на нашето семейство е угасила светлината си за нас в този живот... След продължителна и смела борба с рака, с разбито сърце съобщаваме, че Майкъл Д’Анджело Арчър, познат на своите фенове по целия свят като D’Angelo, е бил повикан у дома, напускайки този живот днес, на 14 октомври 2025 г.", съобщават близките му.
“Ние сме натъжени, че той оставя само скъпи спомени за семейството си, но сме безкрайно благодарни за наследството от изключително въздействаща музика, която оставя след себе си. Молим ви да уважавате нашето лично пространство в този труден момент, но ви каним да се присъедините към нас в скръбта по неговата загуба, като същевременно празнуваме дарбата на песента, която той остави за света", допълни семейството му.
Партньори и близки на D’Angelo споделиха моменти заедно в социалните мрежи. DJ Premier, който е продуцирал песента му Devil’s Pie написа: "Толкова тъжна загуба. Имахме толкова много прекрасни моменти. Ще ми липсваш много. Спи спокойно, Ди. Обичам те, КРАЛЮ.“
Като загадъчна фигура, която гореше ярко на сцената, D’Angelo издаде три албума през кариерата си, включително дебютния си албум от 1995 г. Brown Sugar, Voodoo от 2000 г. и последния си албум Black Messiah от 2014 г., издаден с лейбъла Vanguard. Той създаде свой отличителен звук с Brown Sugar, съчетавайки класически R&B елементи с хип-хоп влияния, преди да развие по-богат, соулфул стил с Voodoo. За последните два албума спечели 4 награди "Грами" и беше ключова фигура за навлизането на епохата на нео-соула
