|Почина известен актьор
Грийн, който се утвърди като един от запомнящите се антагонисти на екрана през 90-те години, беше на 60 години. Той бе намерен безжизнен в апартамента си на Клинтън Стрийт около 15:25 часа и беше обявен за мъртъв на място, съобщиха полицията и неговият мениджър Грег Едуардс, който работи с актьора повече от десет години.
Полицията заяви, че не се подозира насилие, като причината за смъртта ще бъде определена от съдебния лекар.
"Той беше страхотен човек,“ каза Едуардс в петък вечерта. "Той беше наистина един от великите актьори на нашето поколение. Сърцето му беше огромно. Ще ми липсва. Беше страхотен приятел.“
Грийн, който също се появи в "Обичайните заподозрени“, е трябвало да започне снимки през януари с Мики Рурк в независим филм, озаглавен "Mascots“.
Въпреки че Грийн имаше репутацията на труден за работа актьор, според мениджъра му той винаги се стремял към перфектното изпълнение и давал всичко от себе си за всяка роля. "Работил е с толкова много невероятни актьори и режисьори. Неговото изпълнение като гангстера Дориан Тайрел срещу Джим Кери и Камерън Диас в "Маската“ е може би най-добрата му роля,“ допълни Едуардс.
Родом от Монтклар, Ню Джърси, Грийн избягал от дома на 15 години и живял на улиците на Ню Йорк, където се сблъсква съв своята зависимост от наркотици.
Сините очи на актьора се появиха в някои от най-обичаните холивудски класики, включително като Зед – садистичния охранител и сериен убиец в хита на Куентин Тарантино от 1994 г., "Криминале“. С около 95 актьорски участия, Грийн участва още в "Законите на гравитацията“, "Clean, Shaven“, "Синята следа“ и "Тренировъчен ден".
