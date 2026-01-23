Почина голям музикант

© Бившият басист на Scorpions Франсис Буххолц почина на 71-годишна възраст. Смъртта беше потвърдена от семейството му в публикация във Facebook тази сутрин, 23 януари. Публикацията гласи:



С огромна тъга и тежки сърца споделяме новината, че нашият любим Франсис почина вчера след битка с рака. Той напусна този свят мирно, заобиколен от любов.



Сърцата ни са разбити. През цялата му борба с рака ние бяхме до него, посрещайки всяко предизвикателство като семейство - точно както ни е учил.



До феновете му по целия свят - искаме да ви благодарим за непоколебимата ви лоялност, любовта ви и вярата, която вложихте в него през цялото му невероятно пътешествие. Вие му дадохте света, а той ви даде музиката си в замяна. Въпреки че струните са замлъкнали, душата му остава във всяка нота, която е изсвирил, и във всеки живот, до който се е докоснал.



С любов и благодарност, Хела, Себастиан, Луиза и Мариета.