|Почина голям музикант
С огромна тъга и тежки сърца споделяме новината, че нашият любим Франсис почина вчера след битка с рака. Той напусна този свят мирно, заобиколен от любов.
Сърцата ни са разбити. През цялата му борба с рака ние бяхме до него, посрещайки всяко предизвикателство като семейство - точно както ни е учил.
До феновете му по целия свят - искаме да ви благодарим за непоколебимата ви лоялност, любовта ви и вярата, която вложихте в него през цялото му невероятно пътешествие. Вие му дадохте света, а той ви даде музиката си в замяна. Въпреки че струните са замлъкнали, душата му остава във всяка нота, която е изсвирил, и във всеки живот, до който се е докоснал.
С любов и благодарност, Хела, Себастиан, Луиза и Мариета.
