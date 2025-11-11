ИЗПРАТИ НОВИНА
Почина един от най-великите актьори в историята на киното
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:14
©
Японският театрален и филмов актьор Тацуя Накадаи, смятан за символ на златната епоха на японското кино и изобщо за един от най-великите актьори в цялата история на киното, е починал на 92-годишна възраст. Според агенция "Киодо“ той е издъхнал от пневмония в болница в Токио в събота.

Накадаи има над 100 филмови роли в кариера, продължила повече от седем десетилетия. Международна известност получава с участието си във филма "Ран“ (Ran, 1985) на Акира Куросава – епичен разказ, вдъхновен от "Крал Лир“ на Шекспир, в който той играе стария военачалник Хидетора Ичимонджи. Лентата носи на Куросава единствената му номинация за "Оскар“ за най-добър режисьор.

Макар самият Накадаи да твърди, че предпочита театъра пред киното, той остава тясно свързан с самурайските филми и жанра чанбара (филми с мечове и битки).

Работи с много режисьори, защото отказва да се обвърже изключително с едно филмово студио. Сред най-знаковите му роли са в класическия филм "Харакири“ (1962) и други творби на Масаки Кобаяши, включително "Бунтът на самураите“ и "Квайдан“.

Накадаи също участва в "Кагемуша“ (1980) на Куросава – история за крадец, който трябва да замести умиращ владетел. Филмът печели "Златна палма“ в Кан.

Неговото голямо признание идва с трилогията "Човешкото състояние“ (1959–1961) на Кобаяши, където Накадаи играе пацифист, който се противопоставя на японския милитаризъм по време на Втората световна война.

Той често партнира на Тоширо Мифуне – двамата играят в прочути филми на Куросава като "Високо и ниско“ (1963), където Накадаи е детективът Токура, и в "Йоджимбо“ (1961), където е Ханбей, а Мифуне играе легендарния самурай Санжуро.

В продължението "Санжуро“ (1962) двамата имат знаменит дуел, завършил с кървав ефект, който шокира зрителите и оказва трайно влияние върху екшън киното и видеоигрите.

Накадаи е роден през 1932 г. в Чиба, в семейство от работническата класа. След като не може да си позволи университет, постъпва в актьорско училище. Случайна среща с Кобаяши, докато работи като продавач, му носи първата филмова роля – в "The Thick-Walled Room“ (1953).

По-късно се изявява и на сцената с пиеси като "Смъртта на търговския пътник“, "Дон Кихот“, "Хамлет“ и "Макбет“. Заедно със съпругата си, актрисата Ясуко Миядзаки, през 1975 г. основава училище за млади актьори – Mumeijuku – в Токио.

През 2015 г. е удостоен с Ордена на културата – най-високото японско отличие за приноси към изкуството и науката.







