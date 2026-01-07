ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Почина Михаел Шумахер, тъжната вест предизвика объркване
Шумахер е известен с обширните си и задълбочени биографии на значими културни личности. Сред най-популярните му книги са "Франсис Форд Копола: Животът на един режисьор“, "Кръстопът: Животът и музиката на Ерик Клептън“ и "Дхарма Лайън“ – биография на поета Алън Гинсбърг. В творчеството му влизат още "Мистър Баскетбол“, посветена на легендата на НБА Джордж Микан, както и "Уил Айснър: Животът на мечтател в комиксите“, разглеждаща живота на пионера на графичните романи.
Съобщението за смъртта на писателя предизвика значително объркване онлайн, тъй като името му съвпада с това на седемкратния световен шампион във Формула 1 Михаел Шумахер. В социалните мрежи се появиха множество публикации и съболезнования, погрешно адресирани към легендарния пилот.
"Човекът, митът, легендата @MichaelSchumacher почина“, написа пот
Впоследствие други потребители побързаха да внесат яснота, като подчертаха, че пилотът от Формула 1 е жив и че става дума за американския писател със същото име. Един от коментарите обобщи объркването с думите: "Току-що днес разбрах, че в света има двама души с име Михаел Шумахер.“
Разясненията бързо ограничиха разпространението на погрешната информация, а почитта към покойния автор се насочи към неговия принос в биографичната литература.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Почина един от най-влиятелните режисьори в киното
18:52 / 06.01.2026
Психолог: Тенденция е през януари много хора да имат депресия
17:31 / 06.01.2026
Гери Малкоданска: Аз нямах щастието да родя и да прегърна детето ...
15:07 / 06.01.2026
Златимир Йочев се завърна: Ще си позволя, противно на журналистич...
11:54 / 06.01.2026
Хранителен гигант изтегля бебешка храна в България
09:21 / 06.01.2026
Извадиха внушителна риба от Черно море
09:20 / 05.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Журналистът Николай Дойнов стана жертва на измама с евро
21:27 / 05.01.2026
Необменените стотинки могат да бъдат спасение за бездомни животни
21:07 / 06.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS