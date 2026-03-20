По-добре не дръжте яйцата на вратата на хладилника
Това им позволява да се съхраняват дори без хладилник, докато бъдат продадени. Настоящите пазарни стандарти на ЕС бяха преразгледани през 2023 г. Важно е обаче на кутията на яйцата да има информация, указваща, че е важно потребителите да съхраняват яйцата при температура като в хладилник след покупката им.
За частните домакинства правилото е: постоянният студ предотвратява разпространението на микроби и удължава срока на годност. Експертите изрично препоръчват съхранение на яйцата в хладилник при максимална температура от 7 градуса по Целзий. Температурните колебания причиняват конденз, който прави черупките на яйцата уязвими.
Често изказваното твърдение, че ниските температури правят черупката крехка и улесняват проникването на бактерии, не е доказано. Напротив, асоциациите посочват, че охлаждането възпрепятства растежа на салмонела и други патогени.
Вратата на хладилника не е ли правилното място за съхранение на яйца?
Вратата е най-топлото място в хладилника. Температурата на уреда се променя всеки път, когато се отвори. Поради това организациите за защита на потребителите препоръчват яйцата да не се съхраняват на вратата, а в картонената им опаковка на постоянно хладно място във вътрешността на хладилника.
Суровите яйца и храните, съдържащи яйца, са сред класическите рискови фактори за салмонела. Поради това чистите кухни и непрекъснатото охлаждане на нетрайните храни са от съществено значение.
Всеки, който използва сурови яйца, например в десерти, трябва да използва пресни, а не стари яйца и бързо да охлажда ястията или да ги консумира незабавно.
Маркерът за срок на годност е най-лесният начин за разпознаване дали яйцата са пресни. Но понякога се случва да изхвърлим кутията или да вземем домашни яйца без това обозначение. Как да разберем дали яйцата са пресни и можем ли спокойно да готвим с тях?
Лесен начин за проверка на свежестта е например тестът с вода. Пресните яйца потъват, докато по-старите стоят изправени или се издигат, пише Ladyzone.
Агенциите за защита на потребителите също съветват да се използват по-стари яйца само след като са били добре сготвени.
