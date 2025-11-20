ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Пловдивска ученичка продължава да громи в "Стани богат"
В студиото на легендарната игра ще стъпи и една от най-младите участнички в историята на предаването – ученичка в десети клас от Немска езикова гимназия "Гьоте“ – Бургас. Нейният интерес към класическата рок музика няма да остане неоценен от водещия Ники Кънчев. С играта си тя ще подкрепи възстановяването на наблюдателницата до Атанасовско езеро, частично разрушена след пожар. Голямата ѝ мечта е да бъде учителка на деца от първи до четвърти клас и да дава знания на следващите поколения.
За финал, срещу водещия ще седне и ученик от 119. СУ "Акад. Михаил Арнаудов“ в София. Той обича тенис на маса и видеоигри, любимите му автори са Иван Вазов и Дъглас Адамс, а мечтата му е да стане професор по природни науки в Софийския университет. Със спечелената сума той и неговото училище ще подкрепят инициатива за залесяване на площи из България.
И тримата участници ще разчитат на своите знания, бърза мисъл и остър ум, за да се представят за "отличен 6“ в "Златната лига“ на "Стани богат“. Със спечелените суми те ще подкрепят смислени каузи, които могат да променят бъдещето.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2316
|предишна страница [ 1/386 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
"Вайбър" пуска нова функция
12:16 / 20.11.2025
Писателят и кинокритик Благой Д. Иванов пуска нов роман
10:48 / 20.11.2025
Натали Трифонова показа бебе Арън за първи път
08:33 / 20.11.2025
Елена Сергова: Слагам край на една глава от живота си
20:54 / 19.11.2025
Иван и Андрей и братята Халваджиян се обединиха, направиха обща ф...
12:37 / 19.11.2025
Новата ергенка - бивш PR на две пловдивски болници
14:00 / 19.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Башар Рахал: Страх ме е, че синът ми Анди няма да има баща
13:16 / 19.11.2025
Голяма фирма напуска България, стотици работници остават на улицата
10:26 / 19.11.2025
Бизнесмен: Виждаме как един лев се превръща директно в едно евро
10:47 / 19.11.2025
Арести на шофьори в Пловдив, има и конфискувани автомобили
11:50 / 18.11.2025
Много щастие за 4 зодии днес
08:49 / 18.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS